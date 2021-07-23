Конфликты с водителями и долгое ожидание: что происходит с общественным транспортом в Уфе

Водители маршруток и пассажиры ссорятся из-за безналичной оплаты проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2018 году под руководством главы Башкирии Радий Хабиров началась работа по реализации транспортной реформы на территории республики. Однако вместо решения накопившихся проблем новые правительственные инициативы свалили на головы жителей региона ряд неудобств.

Читатель «КП-Уфа», житель микрорайона «Зеленая роща», рассказал нам, что вечером в выходной день с центральной улицы столицы уехать без проблем практически невозможно.

«С ЗАХОДОМ СОЛНЦА ВСЕ ТЕРМИНАЛЫ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ»

– Вечером в выходной я оказался по делам на проспекте Октября. Решив все свои вопросы, решил вернуться домой на автобусе. Однако мне не удалось этого сделать! Прождал, наверное, минут сорок, но ни одной нужной мне маршрутки к остановке «Спортивная» так и не подъехало. А ведь подошел я к ней не так уж и поздно – к половине десятого! – возмущается мужчина.

Игнат Ч. (имя изменено. – Ред.), не дождавшись маршрутки, пошел на противоположную сторону проспекта в надежде поймать автобус там. Но и здесь житель «Зеленки» столкнулся с трудностями.

– На противоположной стороне тоже пришлось стоять и ждать. Тем не менее, через 20 минут нужная мне маршрутка все-таки подъехала. Однако не успели я и еще пара человек в нее зайти, как вдруг водитель нас огорошил: «Терминал сломался, оплата только за наличные!», – рассказал нам Игнат.

Жители Уфы порой часами ждут маршрутки Фото: Рустем АХУНОВ

Наш собеседник признался, что он является активным пользователем транспортной карты «Алга». Наличными деньгами и мобильным интернетом он не пользуется, поэтому у него нет возможности расплачиваться удобным для большинства водителей-частников способом.

– Пришлось ждать следующего автобуса. Еще минут 20! Наконец дождался, зашел, но, только закрылись двери, водитель заявил, что терминала для безналичной оплаты у него нет, поэтому рассчитаться можно только налом. У частников что, с заходом солнца все терминалы мистическим образом выходят из строя или исчезают в принципе?! – делится негодованием Игнат.

К счастью, у нашего читателя в карманах завалялась мелочь и он все-таки смог расплатиться с водителем по приезду. Однако мужчина остался крайне недоволен и возмущен поездкой.

– То, что с центральной улицы уехать куда-либо не таким уж и поздним вечером невозможно, – просто что-то с чем-то. Лет пять назад такого и вообразить было нельзя. Даже после 11 часов автобусы ходили. С этой реформой наделали черт знает что! – с досадой восклицает уфимец.

За последние два года только на трех уфимских маршрутах сократилось количество общественного транспорта Фото: Рустем АХУНОВ

КОЛИЧЕСТВО АВТОБУСОВ СОКРАЩАЕТСЯ

В прошлом месяце «КП-Уфа» побеседовала с транспортным предпринимателем. Частники заявил, что полученные по безналу деньги операторы маршрутов, либо не перечисляют водителям совсем, либо перечисляют лишь отчасти спустя долгое время. Из-за этого происходят массовое увольнение шоферов и, как следствие, дефицит общественного транспорта в столице.

Мы поинтересовались у Минтранса, как часто им поступают жалобы от водителей насчет ситуации с безналом и как решается данная проблема.

– Обращения на действия частных операторов от транспортных предпринимателей в Минтранс Башкирии поступают, частота поступления подобных обращений небольшая. По каждому обращению Минтрансом предоставляется ответ. Минтранс в рамках своих полномочий ведет работу с операторами маршрутов, – ответили в министерстве.

Министерство транспорта Башкирии рассказало, что за последние два года только на трех уфимских маршрутах сократилось количество общественного транспорта.

В связи с тяжелым финансовым положением количество транспорта сократилось на троллейбусном маршруте №13к («Микрорайон «Белореченский» – Троллейбусное депо №1»). Также уменьшение числа подвижного состава коснулось маршрутов №203 («Микрорайон «Кузнецовский затон» – Улица Вельская) и №223 («ТЭЦ-1 - Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»).

– Уменьшение количества транспорта на городских маршрутах обусловлено тем, что с 1 сентября 2019 года в электротранспорте города и на маршрутах, обслуживаемых «Башавтотрансом», введен тариф одного часа при использовании транспортной карты «Алга», которая дает возможность добираться жителям из одной части города в другую без увеличения стоимости проезда, – заявил Минтранс республики.

По указанному тарифу, как утверждают сотрудники министерства, пассажир платит за первый проезд, затем в течение часа может совершить пересадку между автобусами «Башавтотранса» и электротранспортом Уфы бесплатно. Данное решение, по словам специалистов ведомства, привело к снижению востребованности части маршрутов.

Госперевозчики подтверждают наличие проблемы с водительским составом Фото: Минтранс Башкирии

«РЕКОМЕНДУЕМ ПЛАНИРОВАТЬ ПОЕЗДКИ ЗАРАНЕЕ»

Заместитель генерального директора «Башавтотранса» Сергей Паскин подтвердил существование проблемы с нехваткой на общественных маршрутах автобусов и водителей.

– Действительно, определенные трудности с водительским составом есть, но мы с ними справляемся. Начиная с семи вечера количество автобусов на маршруте постепенно сокращается, и интервал между прибытием маршрутных транспортов увеличивается. Поэтому рекомендуем гражданам планировать поездки заранее, – заявил Паскин.

Министерство транспорта Башкирии рассказало, как решается вопрос нехватки автобусов на общественных маршрутах Уфы. Как заявили в ведомстве, ситуацию с дефицитом транспорта исправляют путем приобретения нового подвижного состава большей вместимости.

– На муниципальные маршруты, обслуживаемые «Башавтотрансом», за последний год поступило 205 автобусов, перевозчиками негосударственных форм собственности приобретено 78 автобусов средней и большой вместимости, часть из которых имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пассажиров с детскими колясками, – сообщило «КП-Уфа» министерство.

Доля безналичного расчета в общественном транспорте Башкирии составляет 75% Фото: Рустем АХУНОВ

ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА РАСТЕТ

Несмотря на проблемы с безналичным расчетом в общественном транспорте, жители Башкирии с каждым годом все больше отдают предпочтение именно этому способу оплаты. Такие выводы можно сделать из статистики, которую «КП-Уфа» предоставил республиканский Минтранс.

По показателям отчетности министерства за последние четыре года соотношение наличного и безналичного расчета следующее:

2018 год – 30% безналичного расчета и 70% наличного

2019 год – 50% безналичного расчета и 50% наличного

2020 год – 70% безналичного расчета и 30% наличного

2021 год – 75% безналичного расчета и 20% наличного

У частных перевозчиков Уфы почти в 2,5 раза больше автобусов, чем у государственных Фото: Рустем АХУНОВ

БОЛЬШИНСТВО МАРШРУТОК ПРИНАДЛЕЖИТ ЧАСТНИКАМ

Как заявили в министерстве, на основании итогов проведенного в 2013 году конкурса на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования на территории Уфы мэрия столицы выдало 2945 карт маршрута.

Из статистики ведомства следует, что 2094 единицы маршрутного транспорта Уфы принадлежит негосударственным предприятиям, а 851 – государственным и муниципальным предприятиям.

– Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Уфы содержит 121 маршрут: 64 обслуживают предприятия государственной и муниципальной формы собственности, 55 – негосударственной формы собственности, по двум маршрутам перевозчик не определен, – также рассказали в Минтрансе.

Чиновники и госперевозчики заявляют, что транспортные проблемы Уфы ими активно решаются, однако конфликты с водителями из-за безналичной оплаты и долгое ожидание маршруток на остановке до сих пор не дают покоя жителям столицы. Доля безналичного расчета в общественном транспорте с каждым годом растет и большинство автобусов города принадлежит частникам, поэтому остается надеяться, что предрекаемая предпринимателями транспортная катастрофа все-таки не настигнет уфимцев.