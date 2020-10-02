В Уфе умерла журналистка Галина Заводникова

фото: instagram.com/gennadyevnavna

В Уфе минувшей ночью, 2 октября, на 36-м году жизни скоропостижно скончалась журналистка Галина Заводникова. Об этом сообщили ее коллеги из «ГТРК–Башкортостан».

Заводникова делала репортажи на самые различные темы – от наводнений и военной техники до коронавируса. Корреспондентка несколько раз была вместе с медиками в «красной зоне» ковидного госпиталя. Больше всего журналистка, по словам ее коллег, любила делать сюжеты об истории и культуре.

Последнее время у Заводниковой были проблемы со здоровьем. На своей странице в инстаграме она написала несколько постов о том, как проходит ее лечение.

«КП-Уфа» приносит соболезнования коллегам, друзьям и родным Галины Заводниковой.