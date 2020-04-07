Погибшей в Уфе пациенткой с коронавирусом оказалась мама популярного певца из Башкирии

7 апреля стало известно о том, что в Башкирии зарегистрирован первый случай смерти пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Радий Хабиров утром.

Как ранее публиковала «КП – Уфа», женщина находилась после операции, в тяжелом состоянии и на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пациентка все же скончалась. 80-летняя пенсионерка с января месяца была на лечении после ампутации бедра, также у нее присутствовали гнойная инфекция и двухсторонняя пневмония.

Погибшая женщина оказалась матерью популярного певца Татарии и Башкирии Анвара Нургалиева Насима Мухаматдинова Нургалиева. Осенью прошлого года они с мужем отметили бриллиантовую свадьбу – прожили вместе 60 лет.

Со слов медперсонала больницы, артист очень часто навещал свою мать, и мог быть переносчиком коронавируса. В последнее время он часто был на гастролях и в разъездах.

Смерть матери подтвердил и сам Нургалиев.

- Настал самый тяжелый день в моей жизни, которого я боялся последнее время. Вчера вечером Мамы не стало, все, нет Мамы.... Пока ничего не понимаю, не хочется верить....Она была человеком с самым добрым сердцем, дала нам всем пятерым воспитание, научила любить жизнь, людей, - написал певец в своем Инстаграме.

В поддержку коллеги многие местные звезды выразили в комментариях соболезнования. Анвар очень любил и уважал своих родителей, часто приезжал к ним в деревню Аврюзтамак.

- Она действительно болела, ей делали операцию, в силу возраста у нее пошли осложнения, - сообщил источник в больнице.

Тем временем известно, что Нургалиев провел в марте 5 концертов в Уфе – 13, 14, 15, 16 и 17 марта.

Заключительной причиной смерти женщины считается отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

Напомним, что в данный момент под подозрением на коронавирус в РКБ находится пятеро врачей. Все они ждут результатов анализов. Впрочем, как сообщили в минздраве Башкирии, у двоих врачей уже пришли отрицательные результаты. Больница находится на карантине, врачи работают, не смыкая глаз.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшей.