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Происшествия8 июня 2021 11:10

От последствий коронавируса скончался бывший министр экологии Азат Кутлиахметов

С экс-чиновником прощаются сегодня 8 июня
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Похоронят Кутлиахметова сегодня, 8 июня, в селе Жуково Уфимского района.

Похоронят Кутлиахметова сегодня, 8 июня, в селе Жуково Уфимского района.

В Уфе от последствий коронавируса умер 63-летний бывший министр экологии Азат Кутлиахметов. Экс-чиновник боролся с вирусом, однако тяжелые последствия взяли свое. Ковид отяготил его хроническое заболевание легких.

Похоронят Кутлиахметова сегодня, 8 июня, в селе Жуково Уфимского района.

За свою долгую трудовую деятельность он успел поработать и доцентом кафедры экологии, географии и природопользования БГПУ им. М. Акмуллы.Студенты вспоминают его только добрым словом – умный, отзывчивый, добрый и порядочный.

Напомним, что в субботу 5 июня от последствий коронавируса в Уфе скончался 62-летний врач-травматолог РКБ имени Куватова Булат Абдулгужин.