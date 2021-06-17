Умер экс-замминистра МЧС Башкирии Фаниль Мазитов

Мазитов был в числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

16 июня на 58-м году жизни скончался бывший заместитель министра МЧС Башкирии Фаниль Мазитов. Сообщение об этом появилось на сайте Башкирского кооперативного института, в котором покойный работал ректором.

Фаниль Мазитов родился в селе Саиткулово Кугарчинского района. В 1986 году окончил Костромского высшего военного командного училища химической защиты. Был в числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. До 1992 года служил в войсках Приволжского и Уральского военного округов. Затем возглавил отдел радиационной химической защиты штаба гражданской обороны Уфы. В 2000 году занял должность первого замминистра МЧС Башкирии. В экстренном ведомстве Мазитов проработал десять лет. После отставки стал ректором Башкирского кооперативного института, где трудился до последних дней.

Мазитов награжден рядом медалей: «За отличие в воинской службе» 1 степени, «За отличие в военной службе» 3-х степеней, «За безупречную службу», а также орденом Центросоюза РФ «За вклад в развитие потребительской кооперации России».