Мэр Уфы болел коронавирусом и пневмонией Фото: Рустем АХУНОВ

В администрации башкирской столицы рассказали, из-за чего умер мэр Уфы Ульфат Мустафин. О кончине градоначальника стало известно сегодня, 29 октября.

– После тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью […] Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, – говорится в сообщении на сайте мэрии.

Напомним, информацию о гибели сити-менеджера «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе главы республики. Накануне Радий Хабиров сообщил о том, что Мустафин тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Ранее в администрации города утверждали, что у него диагностирована пневмония.

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