На птицефабрике под Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа: все поголовье кур будет уничтожено

На птицефабрике в Уфимском районе Башкирии обнаружен очаг птичьего гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На птицефабрике в селе Авдон Уфимского района Башкирии 9 августа 2023 года были обнаружены зараженные птичьем гриппом куры. 11 августа этот факт официально подтвердили в Роспотребнадзоре республики.

По информации ведомства, у животных были взяты пробы на наличие птичьего гриппа, которые дали положительный результат. По итогам противоэпидемических мероприятий, было принято решение утилизировать все поголовье птицы на фабрике «Башкирская».

КАРАНТИН И ВАКЦИНАЦИЯ

На самой птицефабрике, которая признана очагом заболевания высокопатогенным вирусом птичьего гриппа, разослали всем партнерам письмо (имеется в распоряжении редакции «КП-Уфа»), где сообщили, что прекращают реализацию продукции на 6 месяцев.

Кроме того, птицефабрика просит все магазины, куда отгружался любой их товар, утилизировать его своими силами. Уничтожению подлежит мясо птицы, яйцо и прочая продукция, поступившая на склады и прилавки с 30 июля 2023 года. Своим партнерам предприятие обещает возместить расходы на утилизацию.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре по Башкирии, все сотрудники Авдонской птицефабрики находятся под наблюдением специалистов.

- Проводится анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, бронхитами, внебольничными пневмониями среди населения, в том числе работников птицефабрики, - заявили в пресс-службе ведомства.

На самой птицефабрике «Башкирская» сообщают, что случаев заражения сотрудников птичьим гриппом на данный момент не выявлено.

- На границе очага выставлены блокпосты. Въезд и выезд ограничены. Ограничений на передвижение на территории сельского поселения нет.

Компания создала комиссию по ликвидации очага заболевания и приложит максимальные усилия для скорейшего восстановления работы птицефабрики и недопущения подобных инцидентов в дальнейшем, - сообщается на официальном сайте птицефабрики.

Между тем, из-за вспышки птичьего гриппа под угрозой оказались населенные пункты, расположенные в радиусе пяти километров от птицефабрики. В селах Авдон и Жуково, деревнях Сергеевка и Уптино, а также в СНТ «Эталон», «Отдых», «Гарнизонный», «Рябинушка», «Дубрава», «Солнечный-3» еще в минувшие выходные началась вакцинация домашней птицы.

На время противоэпидемических мероприятий местным жителям, проживающим около птицефабрики, было запрещено вывозить домашнюю птицу в другие населенные пункты, а также выпускать кур на «вольный выгул». Фактически на период вакцинации был объявлен карантин из-за опасности распространения птичьего гриппа. Продлится он как минимум 21 день. Местные власти успокоили владельцев домашней птицы: изымать животных у них никто не будет.

Как сообщает госкомитет Башкирии по ветеринарии, в понедельник, 14 августа, вакцинация домашней птицы в близлежащих от очага заражения деревнях и СНТ была завершена.

УТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦЫ

В МЧС по Башкирии заявили, что еще с пятницы, 11 августа, на птицефабрике «Башкирская» началась утилизация всей птицы. Всю продукцию должны будут сжечь в специально вырытых для этих целей котлованах. Делается это для того, чтобы остановить возможное распространение птичьего гриппа.

Всю птицу с фабрики «Башкирская» сожгут в специальных котлованах. Фото: МЧС по РБ

В ведомстве обратились ко всем жителям республики с просьбой не паниковать из-за возможного задымления в ближайших населенных пунктах и около трассы. Как известно, птицефабрика в Авдоне находится неподалеку от пересечения федеральных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

- В присутствии ГУ МЧС произойдет контролируемое сжигание погибшей птицы. Очаг заражения локализован, на месте работают специалисты профильных служб, - пояснили в региональном управлении МЧС.

Сжигать птицу специалисты будут вплоть до 19 августа 2023 года.

А между тем на прилавках магазинов и супермаркетов в считанные дни пропало мясо птицы и яйца от птицефабрики «Башкирская». Очевидцы отмечают, что в некоторых магазинах теперь можно приобрести лишь продукцию других птицефабрик. В том числе от производителей из соседнего Татарстана.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Специалисты отмечают, что птичий грипп опасен для человека. Заразиться можно как при контакте с зараженной птицей, так и при употреблении ее в пищу. В госкомитете Башкирии по ветеринарии представили рекомендации для профилактики этого заболевания у людей.

В первую очередь нужно соблюдать правила личной гигиены и условий хранения пищи: нельзя вместе держать готовую еду и сырую продукцию. Для обработки продуктов, например, при разделке мяса, необходимо использовать отдельные ножи и разделочные доски.

Чтобы не заразиться птичьим гриппом, человеку следует избегать контакта с заболевшей (даже если есть малейшее подозрение) и тем более с мертвой домашней птицей. При уборке помещений, где содержится домашняя птица владельцам рекомендуют использовать спецодежду: халат, передник, рукавицы и резиновую обувь.

- Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить, - отмечают в госкомитете Башкирии по ветеринарии.

Чтобы не подхватить птичий грипп жителям Башкирии советуют покупать яйца и мясо птицы только в местах санкционированной торговли и требовать от продавцов показать сопроводительные документы на продукцию. А употреблять в пищу мясо птицы и яйца нужно только после обязательной термической обработки.

- Яйцо варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100°С, - советуют специалисты республиканского госкомитета по ветеринарии.