Карантин из-за «птичьего гриппа» ввели в Уфимском районе Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина в Уфимском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфимском районе Башкирии введен карантин. Ограничительные меры введены из-за обнаружения очага заражения птичьим гриппом на крупной птицефабрике республики в селе Авдон. Соответствующий указ подписал руководитель региона.

В документе уточняется, что угрожаемыми зонами официально признаны все населенные пункты в радиусе 5 км. В карантинную зону вошли села Авдон и Жуково, деревни Сергеевка и Уптино, СНТ «Гарнизонный», «Дубрава», «Отдых», «Солнечный-3», «Рябинушка» и «Эталон». Также в указе сообщается, что Демский район Уфы, а также населенные пункты в 10 км от очага будут под наблюдением.

Согласно указу, карантин будет действовать, как минимум, 21 день.

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