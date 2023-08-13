Поражение лёгких и смерть: какие опасности таит заражение птичьим гриппом, выявленным в Башкирии

О вспышке птичьего гриппа на авдонской птицефабрике «Башкирская» под Уфой впервые стало известно вечером 9 августа. Фото: pxhere.com

В Уфимском районе Башкирии выявили очаг заражения птичьим гриппом. Информация о том, что животные на одном из крупных предприятий стали умирать появилась 9 августа, позже новость подтвердил Роспотребнадзор.

Уфимский врач Глеб Глебов объяснил жителям республики, чем грозит заражением птичьим гриппом и чем оно опасно. Так, по словам специалиста, инфекция передается человеку либо воздушно-капельным путём, либо через фекалии инфицированной птицы. Инкубационный период длится от 5 часов до 6 дней. Болезнь, говорит врач, поражает легкие и вызывает бронхит, синусит и пневмонию. Риск смерти также большой, утверждает Глебов.

Добавим, что под угрозой распространения гриппа находятся четыре села и четыре СНТ.

- В настоящий момент разработан план мероприятий по ликвидации очага и предотвращения его дальнейшего распространения. Эксперты начали эпизоотологическое расследование, чтобы установить причины, - заявили в Роспотребнадзоре.

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