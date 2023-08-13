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НовостиОбщество13 августа 2023 13:33

Ликвидация последствий птичьего гриппа под Уфой продолжатся до 19 августа

Плановые работы в связи с ситуацией на птицефабрике продолжатся до 19 августа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Авдоне вчера начали уничтожать погибших и зараженных птичьим гриппом кур птицефабрики «Башкирская». Фото: pxhere.com

В Авдоне вчера начали уничтожать погибших и зараженных птичьим гриппом кур птицефабрики «Башкирская». Фото: pxhere.com

Стала известна дата окончания работ по ликвидации последствий заражения птичьи гриппом кур на птицефабрике «Башкирская» в селе Авдон Уфимского района. Как рассказали в МЧС по республике, сжигать пернатых будут до 19 августа. Местных жителей просят не пугаться задымления.

Напомним, в угрожаемую зону распространения болезни попали четыре деревни и четыре СНТ. Радиус предполагаемого поражения оценивается в пять километров.

Ранее стало известно, что пробы, взятые на предприятии, показали у птиц грипп. В МЧС заявили, что очаг распространения вируса локализован.

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