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НовостиПроисшествия12 августа 2023 9:12

Зараженную птицу под Уфой с фабрики решили сжечь в котлованах

В МЧС Башкирии сообщили о готовых для сжигания зараженной птицы котлованах возде Авдона
Источник:kp.ru
Фото котлована для сжигания зараженных гриппом птиц предоставили в МЧС Башкирии

Фото котлована для сжигания зараженных гриппом птиц предоставили в МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что зараженных птиц с птицефабрики в селе Авдон решили 12 августа сжечь. В ведомстве попросили местных жителей сохранять спокойствие, так как при сжигании примут все необходимые меры.

Спасатели уточнили, что для уничтожения подготовили 11 котлованов, вблизи которых покосили траву. Каждый котлован находится на расстоянии от деревьев более 100 метров.

Во время сжигания будут выставлены пожарные посты. Местных предупредили о том, что из-за сжигания будет возможно задымление ближайших участков.

Сообщение о заражении птиц появилось 11 августа. Впоследствии Роспотребнадзор Башкирии подтвердил информацию, позже Госкомитет по ветеринарии сообщил, что четыре села и садовые товарищества находятся под угрозой.

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