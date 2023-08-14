В деревнях под Уфой завершена вакцинация кур против птичьего гриппа

Иммунизация поголовья птиц прошла в радиусе 5 км от очага распространения птичьего гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфимском районе завершена вакцинация птицы от гриппа. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ветеринарии в телегам-канале ведомства.

Так, в радиусе пяти километров от очага заражения в селе Авдон было привиты все птицы в Жуково, деревнях Сергеевка, Уптино, СНТ «Гарнизонный», «Дубрава», «Отдых», «Солнечный-3», «Рябинушка», «Эталон» Уфимского района. Иммунизация животных длилась в течение двух дней.

Напомним, 9 августа стало известно о заражении кур на птицефабрике «Башкирская». Взятые пробы подтвердили птичий грипп.

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