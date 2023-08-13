Жителей Уфы предупредили о задымлении из-за сжигания зараженных гриппом кур

В присутствии ГУ МЧС произойдет контролируемое сжигание погибшей птицы. Фото: МЧС по РБ

Зараженных кур на на птицефабрики «Башкирская в селе Авдон сожгут. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии. В ведомстве обратились к уфимцам с просьбой не паниковать из-за возможного задымления в связи с уничтожением птиц.

Известно, что плановые работы по сжиганию пернатых будут проводиться с 12 по 19 августа. Это делается для того, чтобы инфекция не распространилась и далее, объяснили в министерстве.

- В присутствии ГУ МЧС произойдет контролируемое сжигание погибшей птицы. Очаг заражения локализован, на месте работают специалисты профильных служб, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее птичий грипп был обнаружен в одном из помещений предприятия. Продукция птицефабрики не будет реализоваваться последующие полгода, а товар будет изъят с полок магазинов.

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