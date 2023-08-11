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НовостиОбщество11 августа 2023 10:00

На птицефабрике «Башкирская» подозревают заражение птичьим гриппом

Под Уфой на птицефабрике подозревают заболевание кур «птичьим гриппом»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории продолжаются исследования доставленных проб

В Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории продолжаются исследования доставленных проб

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Авдон в одном из помещений компании «Птицефабрика «Башкирская» подозревают, что у кур может быть птичьи грипп. Об этом рассказали в госкомитете РБ по ветеринарии.

Сообщение о возможном заражении 9 августа получила Уфимская районная ветеринарная станция. Специалисты учреждения выехали на место для взятия проб. По словам руководства компании, у многих птиц появились симптомы, характерные для гриппа.

— Проведено экстренное заседание чрезвычайной межведомственной комиссии по подозрению высокопатогенного гриппа птиц в Уфимском районе, разработан план мероприятий, — заявили в ведомстве.

Напомним, птичий грипп — высококонтагиозная вирусная болезнь. Она поражает кровеносную и центральную нервную систему птиц. Заболеванию подвержены куры, гуси, утки, а также дикие перелетные птицы.

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