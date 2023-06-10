Больше ста человек и поезд тушили пожар на складе горючего у железнодорожной станции в Уфе

фото: МЧС РБ

Пожарные потушили крупное возгорание горючего, которое вечером 9 июня вспыхнуло на складе в районе железнодорожного вокзала в Уфе рядом с микрорайоном Нижегородкой. Более сотни спасателей боролись с огнем около трех часов. Для башкирской столицы это первый такой масштабный пожар в 2023 году. Мы собрали все, что о нем известно.

ДЫМ НАД ГОРОДОМ

В девять часов вечера жители Уфы заметили огромный столб дыма, который поднялся над городом. По соцсетям и телеграм-каналам сразу же начали распространяться фотографии и видео с возникшим в небе черным облаком. Его было видно буквально с каждого, даже самого отдаленного района башкирской столицы. Оно было настолько крупным, что сложно было понять, в какой именно части города находится его источник, да и что, собственно, горит.

фото: соцсети

В какой-то момент в сети стали появляться кадры непосредственно и самого пожара. Было видно, что произошел он практически на железнодорожной станции. Огромное пламя валило от складских помещений, откуда время от времени были слышны хлопки. Поскольку рядом располагались вагоны, очевидцы предположили, что в них хранилось топливо, которое и воспламенилось.

130 ПОЖАРНЫХ ПРОТИВ 500 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ОГНЯ

Ясность в ситуацию спустя 40 минут внесло региональное МЧС. Ведомство отрапортовало, что на складе на Малой Силикатной улице рядом с местным железнодорожным вокзалом загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами объемом в 60 кубометров. РЖД впоследствии уточнит, что территория возгорания принадлежит предприятию «Уфа-Хим».

фото: МЧС РБ

Пожару присвоили третий повышенный ранг, и поначалу в его тушении участвовали 17 единиц техники. К складу также прибыли катер и целый поезд. Он вез 103 тонны воды и семь тонн пены. МЧС развернуло на месте происшествия оперативный штаб.

На тушение пожара пригнали целый поезд с 103 тоннами воды // фото: МЧС РБ

В половине одиннадцатого вечера стала известна площадь возгорания – она достигла пятисот квадратных метров. Дальше огонь не пошел: спасатели локализовали его, исключив дальнейшее распространение. Тогда же выяснилось, что пламенем охвачено одноэтажное кирпичное здание склада 40 на 20 метров и емкости для хранения горючего. Вокзал и станция при этом не пострадали. На движение пассажирских поездов инцидент так же не повлиял. Пожарные тем временем существенно нарастила свои силы: к тушению было привлечено уже 114 человек и 30 единиц техники. Руководил их работой начальник главного управления МЧС Башкирии Марат Латыпов.

фото: МЧС РБ

Через пять минут после полуночи 10 июня спасатели ликвидировали открытое горение. Для этого им пришлось провести две пенные атаки, затем дело осталось за малым – остудить накаленные огнем цистерны и остатки здания.

ПОСЛЕДСТВИЯ

В предварительных данных говорилось, что в пожаре обошлось не только без погибших, но и без пострадавших. Однако по уточненной информации республиканского Минздрава повреждения получил один человек. Его в тяжелом состоянии доставили в Республиканский ожоговый центр. По словам председателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, ожоги получил сотрудник склада, где случилось возгорание.

фото: Telegram // Новости Уфы и Республики Башкортостан

Вероятно, крупный пожар мог привести к загрязнению воздуха в Уфе. Ветер разогнал дым по городу, и некоторые жители жаловались на запах жженого пластика, першение в горле и головокружение. Роспотребнадзор уже взял ситуацию на контроль. Ведомство отобрало пробы атмосферы воздуха на 18 возможных загрязнителей в трех точках жилой застройки. Результаты исследования будут опубликованы позже. Мобильную лабораторию по выявлению превышений концентрации вредных веществ также развернул химико-радиометрический центр ГК ЧС Башкирии.

Что именно стало причиной возгорания, пока остается неизвестным. В этом будут разбираться профильные службы и правоохранительные органы.