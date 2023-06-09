Над Уфой вечером 9 июня поднялся гигантский столб дыма

Дым виден из каждого района Уфы. Это фото сделано в Сипайлово

Сегодня вечером, 9 июня, около 21:00, над башкирской столицей Уфой поднялся гигантский столб дыма. Его видно за многие километры буквально из каждого района – центра, Зеленой рощи, Сипайлово, Черниковки и даже за городом. Горожане делятся фотографиями в соцсетях.

фото: соцсети

По предварительной информации, крупное возгорание возникло на железнодорожной станции «Уфа» - предположительно, там полыхнула цистерна с топливом. МЧС Башкирии пока не комментирует инцидент. Пресс-служба ведомства пообещало предоставить информацию позже.

Столб дыма поднялся над городом в районе девяти часов утра Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

!no_title Фото: Эльвина АПАРИНА