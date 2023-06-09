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НовостиПроисшествия9 июня 2023 16:44

Над Уфой вечером 9 июня поднялся гигантский столб дыма

В городе произошло крупное возгорание
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Дым виден из каждого района Уфы. Это фото сделано в Сипайлово

Дым виден из каждого района Уфы. Это фото сделано в Сипайлово

Сегодня вечером, 9 июня, около 21:00, над башкирской столицей Уфой поднялся гигантский столб дыма. Его видно за многие километры буквально из каждого района – центра, Зеленой рощи, Сипайлово, Черниковки и даже за городом. Горожане делятся фотографиями в соцсетях.

фото: соцсети

фото: соцсети

По предварительной информации, крупное возгорание возникло на железнодорожной станции «Уфа» - предположительно, там полыхнула цистерна с топливом. МЧС Башкирии пока не комментирует инцидент. Пресс-служба ведомства пообещало предоставить информацию позже.

Столб дыма поднялся над городом в районе девяти часов утра

Столб дыма поднялся над городом в районе девяти часов утра

Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

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Фото: Эльвина АПАРИНА

Предположительной причиной пожара стало возгорание цистерны с топливом

Предположительной причиной пожара стало возгорание цистерны с топливом