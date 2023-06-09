Площадь пожара при возгорании на складе с горючим в Уфе достигла 500 кв. м

фото: МЧС РБ

Общая площадь пожара при возгорании горючего на складе у железнодорожного вокзала в Уфе достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС. Спасатели продолжают тушить огонь.

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня: там загорелась цистерна с 60 кубометрами топлива. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и за гордом. МЧС привлекло к тушению 17 единиц техники, а также пожарный поезд и катер. Известно как минимум об одном пострадавшем при пожаре – его в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр.