Возгорание ГСМ на станции в Уфе тушат 114 человек, 30 единиц техники и поезд

фото: МЧС РБ

К тушению возгорания склада горюче-смазочных материалов на железнодорожной станции в Уфе тушат уже 114 человек и 30 единиц техники. К работе также привлечен пожарные поезд. Об этом сообщило башкирское МЧС.

В аварийном ведомстве уточнили, что на улице Малой Силикатной загорелись емкости для хранения горючего, а также 1-этажное кирпичное здание склада. Пожар сейчас локализован на площади в 500 квадратных метров.

– Вокзал и станция не пострадали. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы распространения нет, – передали в МЧС.

Работу ведомства прямо на месте происшествия курирует начальник республиканского управления Марат Латыпов. Передвижная лаборатория химико-радиометрического Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям тем временем замеряет воздух на наличие вредных веществ.

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и за гордом. МЧС привлекло к тушению 17 единиц техники, а также пожарный поезд и катер. Известно как минимум об одном пострадавшем при пожаре – его в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр.