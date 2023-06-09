При крупном возгорании горючего на вокзале в Уфе тяжело пострадал один человек

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В Уфе при крупном возгорании горячего на складе у железнодорожного вокзала в Уфе пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

– Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии, – передали в ведомстве.

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня: там загорелась цистерна с 60 кубометрами топлива. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и за гордом. МЧС привлекло к тушению 17 единиц техники, а также пожарный поезд и катер. Тушение пока продолжается.