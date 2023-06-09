В РЖД прокомментировали крупное возгорание ГСМ на станции в Уфе

фото: МЧС РБ

В РЖД прокомментировала крупное возгорание горюче-смазочных материалов на складе у железнодорожной станции в Уфе.

В компании передали, что на примыкающих к станции подъездных путях необщего пользования, которые принадлежат предприятию «Уфа-Хим», загорелись емкости для хранения жидкостей.

– Вокзал и станция Уфы не пострадали, пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, – передали в Куйбышевской железной дороге — филиала ОАО «РЖД».

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня: там загорелась цистерна с 60 кубометрами горюче-смазочных материалов. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и за гордом. МЧС привлекло к тушению 17 единиц техники, а также пожарный поезд и катер. Известно как минимум об одном пострадавшем при пожаре – его в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр.