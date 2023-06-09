Появилось видео крупного возгорания ГСМ на железнодорожной станции в Уфе

фото: МЧС РБ

МЧС опубликовало видео крупного возгорания горюче-смазочный материалов на складе у железнодорожной станции в Уфе. На кадрах видно, как из цистерны валит пламя, который тушат пожарные. Огонь распространился и на рядом стоящее здание.

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня: там загорелась цистерна с 60 кубометрами горюче-смазочных материалов с одноэтажным зданием. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и за гордом.

МЧС привлекло к тушению 130 человек, 17 единиц техники а также пожарный поезд и катер. Известно как минимум об одном пострадавшем при пожаре – его в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр.