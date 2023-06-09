МЧС: открытое горение на складе железнодорожной станции в Уфе ликвидировано

фото: МЧС РБ

Через пять минут после полуночи 10 июня пожарные потушили открытое горение на складе у железнодорожной станции в Уфе, которое возникло из-за воспламенения горюче-смазочных материалов в цистерне. Спасатели провели две пенные атаки для подавления огня и сейчас занимаются охлаждением конструкций. Об этом сообщило региональное МЧС.

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня: там загорелась цистерна с 60 кубометрами горюче-смазочных материалов и одноэтажное здание. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и за гордом.

МЧС привлекло к тушению 130 человек, 17 единиц техники а также пожарный поезд и катер. Известно как минимум об одном пострадавшем при пожаре – его в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр.