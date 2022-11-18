«Не боялись трудностей и диагнозов»: близкая подруга о том, что происходило в семье погибших в пожаре в Башкирии

Супруги одинаково любили детей и не разделяли их на родных и приемных. Фото: соцсети

Близкая погибшей в пожаре семьи из Башкирии рассказала подробности трагедии - двух малышей родители усыновили за две недели до трагедии.

Утром 18 ноября Башкирию потрясло страшное известие о пожаре, где погибли родители и пятеро малышей. Двух детей отец семейства успел спасти из огня, а когда вернулся за остальными – было уже слишком поздно, огонь полностью охватил квартиру. Родственники погибших рассказали о многодетной семье, в которой воспитывались четверо приемных детей с инвалидностью.

ЗАМКНУЛО НЕИСПРАВНУЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

Все произошло рано утром в деревне Матвеевка Стерлитамакского района. Примерно в 03.30 утра загорелся одноэтажный двухквартирный дом на улице Молодежной. Вся семья – 46-летний Мурат А., его жена 45-летняя Нина Л. и семеро сыновей в возрасте от 14 до 5 лет – в это время крепко и мирно спали. По предварительным данным, замкнула неисправная электропроводка в деревянном пристрое, где для малышей оборудовали игровую комнату. А уже через несколько минут пламя и едкий дым заполнили всю квартиру. Первым от сирены пожарных извещателей проснулся Мурат – полураздетый и босой он подхватил на руки двух пятилетних близнецов и вынес их на улицу, где уже собрались перепуганные соседи, заметившие пожар. Передав малышей, мужчина бросился обратно в дом, но было слишком поздно. Надышавшись гарью, домочадцы потеряли сознание и уже не смогли выбраться из горящего дома. Их тела уже позже обнаружили спасатели, которые проливали тлеющие развалины дома.

Всего в семье Мурата и Нины воспитывались семеро несовершеннолетних ребят, у многих была инвалидность. Фото: соцсети

- Это просто шок для всех нас. Счастливая, добрая, любящая семья погибла за считанные минуты, - не может сдержать слез троюродная сестра погибшей Нины Л. Татьяна Кравченко.

Всего в семье Мурата и Нины воспитывались семеро детей – трое родных, двое приемных, еще двое малышей находились под опекой. Многие дети – с инвалидностью и тяжелыми диагнозами, но это не помешало родителям принять их как родных и дарить им всю свою нежность и любовь. Глава семейства подрабатывал частным извозом, а мать сидела дома с ребятами.

Выжили ттолько двое пятилетних близнецов, сейчас они находятся в больнице. Фото: соцсети

- Семья хорошая. Брали детей, усыновляли, не боялись ни трудностей, ни сложностей с приемными детьми-инвалидами. Поднимали их, ставили на ноги, несмотря что болячек у детей было немерено. Нина 2 недели тому назад только двух деток еще приемных из Самары привезла. Успела только прописать, ремонт в комнате сделали, а тут такое… У спасенных близнецов тоже инвалидность есть – они родились недоношенными, так Нина ночами не спала, но выходила их. Мы с семьями дружили, не разлей вода были. К друг другу и за советами обращались, и за помощью, и даже просто так созванивались без повода, чтобы узнать хотя бы, как друг у друга дела, - вздыхает Татьяна Кравченко.

Сейчас спасенные близнецы находятся в больнице под наблюдением врачей. Мальчики не пострадали, но сильно перепугались. После того, как их состояние полностью стабилизируются, их передадут родной тете, которая оформит над ними опеку. Также за малышами будет присматривать старшая дочь Мурата – 25-летняя Саида, которая проживает на той же улице. Девушка успела прибежать к полыхающему дому, но помочь уже ничем не смогла.

Как сообщают родственники погибших, пока тела забрали в морг для проведения судмедэкспертизы, после чего их всех похоронят в один день. Помочь с похоронами и оказать всю необходимую помощь выжившим детям уже распорядился глава Башкирии Радий Хабиров.

– Соответствующие поручение Минздраву даны. Также я поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь, – добавил Хабиров.

В свою очередь, близкие погибших начали свой сбор помощи – выжившим детям требуются вещи, постельное белье, продукты, игрушки, ведь абсолютно все сгорело в доме. Также все неравнодушные люди могут оказать посильную помощь на карту, привязанную к номеру 8(996)107-60-12 (получатель Саида Муратовна А., старшая дочь Мурата А.).

Родственники отзываются от Мурате и Нине как заботливых и любящих родителях. Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящий момент сыщики вместе с дознавателями МЧС осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначают все необходимые экспертизы. Контроль над расследованием уже взял на себя глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: СК РБ

Также по поручению Хабирова в Башкирии был создан оперштаб, который будет устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего. Возглавит его заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

В свою очередь в министерстве семьи, труда и соцзащиты заявили, что все пожарные извещатели были исправны.

– Семья по всем признакам была благополучная. Все условия для детей своих и приемных были созданы. И пожарные извещатели были исправны, – заявила глава ведомства Ленара Иванова.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления выжившим детям.