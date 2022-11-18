Мурат смог вытащить детей из огня, но погиб сам Фото: соцсети

В ночном пожаре в Башкирии погибли семь человек, пятеро из которых дети. Первые подробности трагедии.

В ночь на 18 ноября 2022 года в двухквартирном доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии вспыхнул пожар. В доме на улице Молодежной проживала многодетная семья: двое взрослых и семеро мальчиков. При пожаре погибли оба взрослых и пятеро детей. Двоих сыновей отец семейства смог вынести из дома, они спаслись. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», Мурат А. и его супруга Нина Л. воспитывали как родных детей, так и приемных. Четверо из них были инвалидами. В Первомайском сельсовете, к которому относится деревня Матвеевка, семью охарактеризовали положительно: проблем с алкоголем у них не было.

ЛИЧНОСТИ ПОГИБШИХ

О семье, в которой воспитывались четверо инвалидов известно, что некоторые из детей были приемными. Отец семейства зарабатывал частным извозом – возил пассажиров из Москвы через Уфу в Стерлитамак. У него был микроавтобус, который он использовал как «неофициальное» такси. Супруга же, по данным собственного источника «КП-Уфа» официально нигде не работала и сидела дома с детьми.

В ночном пожаре погибли двое взрослых и пятеро мальчиков. Фото: МЧС по РБ

К счастью, из жильцов в соседней квартире никто не пострадал. Глава региона Радий Хабиров поручил районным чиновникам оценить ущерб, который нанес им пожар и оказать помощь.

Сообщение о пожаре в доме на улице Молодежная поступило около 05:27 по местному времени, пока все в доме спали. На место незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны, которые и обнаружили тела погибших во время тушения. Сейчас на месте ЧП работают дознаватель МЧС по Башкирии, следователи регионально управления Следкома, прокуратура, полиция и чиновники из районной администрации.

Мурат и Нина воспитывали семерых детей Фото: соцсети

Ситуацию с пожаром, унесшим жизни семерых человек, прокомментировал также глава Башкирии Радий Хабиров. В Матвеевку прибыли начальник республиканского МЧС, замруководителя СКР по Башкирии и заместитель прокурора республики.

- Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующие поручение Минздраву даны, - заявил в своих- соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожая по своим масштабам трагедия произошла в 2020 году в Абзелиловском районе Башкирии. Там в местном доме престарелых «Милосердие» погибли сразу 11 постояльцев - несчастные даже не были способны самостоятельно выбраться из огня. Хозяйку заведения признали виновной и приговорили к трем годам заключения.

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