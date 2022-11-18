Часть детей в семье были родные, еще часть супруги усыновили. Фото: соцсети

Стали известны личности погибших в жутком пожаре в Стерлитамакском районе, где заживо сгорели пятеро детей и их родителей. Как удалось выяснить от собственного источника, в сгоревшем двухквартирном доме проживала многодетная семья 46-летнего Мурата А. и его 45-летней жены Нины Н. Вместе с супругами в доме проживали и семеро сыновей – трое родных, двое приемных и еще двое – под опекой, который взяли из Серафимовского детского интерната.

ЛИЧНОСТИ СЕМЕРЫХ ПОГИБШИХ В ПОЖАРЕ В БАШКИРИИ

Мурат А., 1976 г.р.

Нина Л. 1977 г.р.

Николай А., 2001 г.р.

Иван, 2009 г.р.

Руслан, 2012 г.р.

Ян, 2016 г.р.

Павел. 2017 г.р.

Когда в доме начался пожар, первым заметил пламя отец семейства. Он схватил двух близнецов – Богдана и Арслана 2017 года рождения, и успел вывести их на улицу и передать соседям. Позже мужчина вернулся за остальными детьми, но было слишком поздно – огонь полностью уже охватил дом. Тела погибших уже обнаружили пожарные, которые проливали тлеющие завалы.

Мурат и Нина души не чаяли в своих детях, не разделяя их на родных и приемных

Сейчас выжившие дети находятся в больнице под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как легкой тяжести. Малыши перепуганы и до сих пор не осознают, что произошло.

Также наш собеседник рассказал, что семья была самая обычная – на учете не состояла. Отец работал в частном извозе, а мать занималась детьми. У четверых приемных малышей была инвалидность.

Сейчас по факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело. Вместе с дознавателями МЧС они изучают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства возгорания.