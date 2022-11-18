Часть детей в семье были родные, еще часть супруги усыновили. Фото: соцсети
Стали известны личности погибших в жутком пожаре в Стерлитамакском районе, где заживо сгорели пятеро детей и их родителей. Как удалось выяснить от собственного источника, в сгоревшем двухквартирном доме проживала многодетная семья 46-летнего Мурата А. и его 45-летней жены Нины Н. Вместе с супругами в доме проживали и семеро сыновей – трое родных, двое приемных и еще двое – под опекой, который взяли из Серафимовского детского интерната.
Мурат А., 1976 г.р.
Нина Л. 1977 г.р.
Николай А., 2001 г.р.
Иван, 2009 г.р.
Руслан, 2012 г.р.
Ян, 2016 г.р.
Павел. 2017 г.р.
Когда в доме начался пожар, первым заметил пламя отец семейства. Он схватил двух близнецов – Богдана и Арслана 2017 года рождения, и успел вывести их на улицу и передать соседям. Позже мужчина вернулся за остальными детьми, но было слишком поздно – огонь полностью уже охватил дом. Тела погибших уже обнаружили пожарные, которые проливали тлеющие завалы.
Мурат и Нина души не чаяли в своих детях, не разделяя их на родных и приемных
Сейчас выжившие дети находятся в больнице под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как легкой тяжести. Малыши перепуганы и до сих пор не осознают, что произошло.
Также наш собеседник рассказал, что семья была самая обычная – на учете не состояла. Отец работал в частном извозе, а мать занималась детьми. У четверых приемных малышей была инвалидность.
Сейчас по факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело. Вместе с дознавателями МЧС они изучают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства возгорания.