Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара, в котором погибли семь человек и спасены двое детей

Малыши не успели выбраться из горящего дома. Фото: соцсети

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара, где погибли пятеро детей и их родители. Речь идет о статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас сыщики вместе с дознавателями МЧС осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев

Напомним, эта жуткая трагедия произошла под утро 18 ноября в деревне Матвеевка Стерлитамакского района. Там в двухквартирном кирпичном доме на улице Молодежной загорелась квартира, в которой проживала многодетная семья 46-летнего Мурата А. и 45-летней Нины Л., где воспитывались семеро детей. Из них четверо были приемными и с инвалидностью, но несмотря на это супруги воспитывали их как любимых и родных. Глава семейства подрабатывал частным извозом, а жена занималась дома ребятишками.

- Очень дружная, крепкая семья. Тоже брали детей, усыновляли, не боялись ни трудностей, ни сложностей с детьми-инвалидами. Поднимали их, ставили на ноги, несмотря на все диагнозы, - вздыхает родственница погибших Татьяна К.

На месте продолжают работать экстренные службы. Фото: МЧС по РБ

По предварительным данным возгорание началось из-за неисправного электроприбора в игровой детской комнате. Первым проснулся Мурат – он успел схватить двух сыновей-близнецов на руки и вынести их на улицу. Потом мужчина вернулся в дом за остальными детьми, но было слишком поздно – огонь полностью объял квартиру. Родители и пятеро детей скончались – их тела обнаружили пожарные, которые проливали тлеющие развалины.

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