Глава Башкирии пообещал помочь пострадавшим в пожаре, в ходе которого погибли 5 детей и 2 взрослых

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал помочь пострадавшим в пожаре, в ходе которого погибли 5 детей и 2 взрослых. О том, как им будет оказана поддержка, руководитель региона поведал на свой личной странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня ночью, 18 ноября, в частном в доме многодетной семьи в деревне Матвеевка Стерлитамакского района произошел пожар. Как сообщает МЧС, на момент возгорания в доме находилось девять человек: двое взрослых и семеро детей. Отец семейства успел вынести из объятого пламенем помещения двоих сыновей, побежал обратно помогать остальным, но выбраться уже не смог

По словам Хабирова, был создан оперативный штаб, который осуществляет расследование причин случившегося. Его возглавил вице-премьер республики Ирек Сагитов.

Глава Башкирии пообещал, что власти возьму на себя Организацию похорон. Помимо этого, он заверил, что оставшимся детям будет оказана поддержка.

– Соответствующие поручение Минздраву даны. Также я поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь, – добавил руководитель республики.