В Башкирии в страшном пожаре погибли семеро человек Фото: МЧС Башкирии

Ночью 18 ноября в Башкирии в пожаре погибли семь человек – пятеро детей и двое взрослых.

По данным МЧС республики, возгорание произошло поздней ночью в Стерлитамакском районе Башкирии. Огонь вспыхнул в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка по улице Молодежной. Судя по всему, в нем проживала многодетная семья. На момент возгорания в доме находились девять человек – родители и их семеро детей.

Известно, что отец успел вывести из горящего дома двух детей и вернулся в объятый огнем дом. К сожалению, сам мужчина, его супруга и пятеро несовершеннолетних мальчиков скончались.

Сейчас на месте работает руководство МЧС и Следкома Башкирии. Специалисты выясняют, из-за чего мог начаться пожар. По факту возгорания возбудили уголовное дело.

В Первомайском сельсовете (в который входит деревня Матвеевка), корреспонденту «КП-Уфа» подтвердили, что в сгоревшем доме проживала многодетная семья. Чиновники также добавили, что взрослых они могут охарактеризовать только положительно - у них не было проблем с алкоголем.

Также «КП-Уфа» стало известно состояние спасенных из пожара детей. По данным Минздрава республики, двое мальчиков находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Похожая по своим масштабам трагедия произошла в 2020 году в Абзелиловском районе Башкирии. Там в местном доме престарелых «Милосердие» погибли сразу 11 постояльцев - несчастные даже не были способны самостоятельно выбраться из огня. Хозяйку заведения признали виновной и приговорили к трем годам заключения.

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