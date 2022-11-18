Фото: Соцсети

В сгоревшем доме многодетной семьи из Башкирии были установлены пожарные извещатели.

Сегодня ночью, 18 ноября, в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар, в котором погибли семь человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась в деревне Матвеевка. Пламя разгорелось в одной из квартир в кирпичном доме. К ликвидации происшествия было привлечено 62 специалиста и 25 единиц техники.

В ходе тушения пожарные обнаружили семь погибших: взрослых мужчины и женщины, а также пять несовершеннолетних мальчиков. Как сообщила в своих социальных сетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова, в результате случившегося выжило лишь двое пятилетних мальчиков.

– Семья по всем признакам была благополучная. Все условия для детей своих и приемных были созданы. И пожарные извещатели были исправны, – заявила чиновник.

В настоящее время причину ЧП пожара устанавливают следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.