Причина смертоносного пожара в Башкирии с семью погибшими кроется в проводке

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Названа предварительная причина пожара в Стерлитамакском районе Башкирии, в котором погибли семь человек. Об этом рассказала пресс-служа регионального Следственного комитета.

Трагедия случилась сегодня ночью, 18 ноября, в деревне Матвеевка. Произошло возгорание двухквартирном кирпичном дома. В этот момент в нем находились 46-летний мужчина, его 44-летняя супруга и семь мальчик 14, 10, восьми, семи, шести и пяти лет. Двух младших глава семейства успел вытащить на улицу, однако ему самому и остальным членам семьи спасти не удалось.

Как предварительно удалось установить правоохранителям, причиной пожара могло послужить короткое замыкание, вызванное неисправностью проводки в доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование продолжается.