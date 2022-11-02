Что известно о поисках уфимца Артема Мазова, спустя 3 года после его исчезновения

Всех до сих пор волнует вопрос - найдут ли Мазова? Фото: соцсети

В Уфе продолжаются поиски пропавшего Артема Мазова, которого подозревают в жестокой расправе над своими маленькими сыновьями.

Прошло уже 3 года с момента страшной трагедии, которая всколыхнула всю Башкирию. Погибших мальчиков давно похоронили, но судьба их отца до сих пор остается неизвестной. «Комсомолка» выяснила, как сейчас проходят поиски Артема Мазова и будет ли закрыто уголовное дело, если его так и не найдут.

ПОИСКИ НЕ ЗАВЕРШАТ, ПОКА НЕ НАЙДУТ ОСТАНКИ

Как подтвердили в разговоре с «КП-Уфа» в Следственном комитете республики, расследование уголовного дела по факту гибели 8-летнего Вячеслава и 5-летнего Ильи Мазовых продолжается. Соответственно, продолжаются и поиски отца, которого подозревают в убийстве малышей. Ведь до тех пор, пока не найдут его останки (в то, что Артем Мазов может быть жив и где-то скрываться, уже давно никто не верит – Ред.), столь серьезное дело как убийство двух беспомощных малолетних детей никак не может быть закрыто.

- Поиски регулярно продолжаются. Весной и летом водолазы несколько раз снова исследовали акваторию реки, но безрезультатно. Будем продолжать, как установятся подходящие для этого условия, - отмечают следователи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, все произошло еще в далеком 2019 году, когда 26 октября Артем Мазов, повздорив с женой из-за предстоящего развода, одел детей и отправился с ними на прогулку. Через несколько дней неподалеку от СНТ «Зори» найдут брошенный автомобиль, а на берегу реки и полусдутый надувной матрас, который принадлежал семье. Вскоре по камерам видеонаблюдения следователи выяснят, что Артем Мазов вместе с детьми зашел в строительный магазин и купил моток веревки. Но даже после этого никто из друзей и родственников пропавшего уфимца не верил, что он может причинить вред собственным детям, в которых души не чаял. 7 месяцев полиция и следователи не прекращали поиски, надеясь найти всех живыми...

Все надежды разбились 19 июня, когда полуразложившиеся тела детей были найдены с разницей в несколько часов в разных концах города. Экспертиза ДНК показала, что это были Вячеслав Илья Мазовы. Тело старшего восьмилетнего мальчика обнаружили рыбаки неподалеку от санатория «Речные зори» в Калининском районе, а тело младшего течением пронесло еще 50 километров и прибило неподалеку от острова Козарез в Демском районе Уфы. По версии следствия с детьми мог расправиться их отец - в отместку жене, которая собиралась с ними разводиться.

Погибших детей похоронили, после чего убитые горем родители Мазова уехали из города, а их мать замкнулась в себе, не желая общаться с журналистами.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.