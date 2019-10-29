2019-10-29T10:17:37+03:00
Происшествия

Машину нашли в лесу, до пропажи купил веревку: в Уфе вторые сутки ищут отца с маленькими детьми

Полиция и волонтеры продолжают прочесывать местность
Инга НОВИЦКАЯ
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У родственников и друзей мужчина с сыновьями не объявлялсяУ родственников и друзей мужчина с сыновьями не объявлялся
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В Уфе уже вторые сутки продолжаются масштабные поиски 37-летнего Артема Мазова и его сыновей – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Славы. Напомним, что мужчина вместе с детьми пропал в субботу днем, 26 октября. Как рассказала жена Артема, накануне в семье произошел скандал, и мужчина под предлогом прогулки забрал детей и уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении. Когда муж с сыновьями не объявился вечером и на следующий день, женщина обратилась за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам

Полиция и волонтеры день и ночь прочесывали окрестности Калининского района – лес и берег местного озера, и в лесополосе неподалеку от поселка Максимовка наткнулись на брошенный автомобиль «Киа Соренто», принадлежащий семье Мазовых. Следов самого мужчины и его детей нигде обнаружить не удалось.

Брошенную иномарку, принадлежащую Мазовым, нашли в лесополосе

Брошенную иномарку, принадлежащую Мазовым, нашли в лесополосе

Также к поискам пропавших подключились и следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, несовершеннолетних» чтобы расширить возможности следственных действий. Расследование контролирует лично и.о. главы следкома Башкирии.

- В настоящее время следователями совместно с криминалистами и сотрудниками полиции ведется поиск пропавших, опрашиваются их родственники и круг общения семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе ведомства.

НЕЗАДОЛГО ДО ПРОПАЖИ КУПИЛ ВЕРЕВКУ

А вот собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах рассказал, что накануне исчезновения мужчина купил моток веревки. Позже его жена обнаружит, что веревка пропала.

- Также до позднего вечера опрашивали всех родственников, где мужчина с сыновьями мог скрываться, нигде их нет, - добавил источник.

Близкие и знакомые семьи Мазовых до сих пор не могут понять – что же могло произойти. Семья всегда считалась благополучной, на учете никогда не состояла, а сам глава семейства производил впечатления адекватного приличного человека. Например, воспитатель младшего сына Вячеслава отзывается о его отце, как о «примерном муже и заботливом семьянине», но отмечает, что на фоне других «раскрепощенных» отцов он был очень скромным и стеснительным, хотя всегда был готов прийти на помочь. Мальчики всегда были чисто одеты, ухожены и обласканы родителями и никогда не говорили, что в их семье могут быть какие-то проблемы.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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