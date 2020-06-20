2020-06-20T11:23:54+03:00
Общество

В Башкирии нашли тело ребенка, пропавшего восемь месяцев назад вместе с отцом

Мать подтвердила гибель одного из сыновей
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии обнаружили тело ребенка Артема Мазова, пропавшего с двумя сыновьями осенью 2019 года.

Как стало известно «КП-Уфа», сегодня мать двух пропавших мальчиков вызывали на опознание одного из ее сыновей. Как рассказала мама пропавших детей Эльмира Мазова, погибшим ребенком действительно оказался пропавший вместе с ее супругом сын. По предварительной информации тело ребенка обнаружил рыбак в реке Уфимка в северной части города. Сейчас следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства, при которых мог погибнуть ребенок.

Напомним, что 37-летний мужчина пропал вместе с двумя сыновьями в октябре 2019 года. Известно, что 26 числа он поссорился со своей супругой и забрал двух сыновей 5 и 8 лет. После этого следы мужчины оборвались, свою машину он оставил недалеко от одного из СНТ в северной части Уфы.

На поиски Мазовых отправили все ведомства Уфы – от спасателей до сотрудников Росгвардии. Никаких существенных новостей за 8 месяцев так и не поступало.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования всем родственникам и близким семьи Мазовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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