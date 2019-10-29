2019-10-29T08:17:01+03:00
Общество

Машину пропавшего с двумя детьми уфимца обнаружили брошенной

Полицейские и волонтеры продолжают прочесывать местность
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РБфото: МВД РБ
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Kia Sorento, на которой 37-летний Артем Мазов уехал с двумя малолетними сыновьями и пропал, обнаружили в лесу. Пустой автомобиль был найден правоохранителями рядом с поселком Максимовка накануне, 28 октября. Волонтеры и полицейские продолжают прочесывать близлежащую местность, в том числе многочисленные сады.

Мазов уехал с детьми на своей Kia Sarento

Мазов уехал с детьми на своей Kia Sarento

Напомним, 26 октября житель Калининского района Уфы Артем Мазов после конфликта с женой забрал двух детей – 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью – и уехал с ними на личном автомобиле в неизвестном направлении. О пропаже заявила супруга Артема. Вчера волонтеры до самой ночи искали мужчину и мальчиков, сегодня с утра поиски продолжились.

К поискам семьи подключился СК. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство», чтобы расширить возможности следственных действий. Расследование контролирует лично исполняющий обязанности главы следкома Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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