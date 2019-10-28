Следователи подключились к поискам пропавших в Уфе мужчины и двух его сыновей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-28T14:44:01+03:00

После ссоры с женой он посадил детей в машину и уехал в неизвестном направлении

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К поискам пропавших в Уфе 37-летнего Артема Мазова и двух его сыновей подключился Следственный комитет по Калининскому району. Правоохранительное ведомство проводит доследственную проверку.

Напомним, в полицию о пропаже заявила 34-летняя супруга главы семейства. По данным, представленным на сайте МВД, она рассказала, что муж вместе с детьми – Ильей и Артемом – ушел на прогулку и не вернулся. Однако этой версии противоречит информация собственного источника «КП-Уфа». Собеседник отметил, что мужчина «уехал из дома на личном автомобиле после ссоры», забрав с собой обоих мальчиков.

фото: МВД РБ

На данный момент в поисках участвует группа из 40 человек. Они прочесывают лесной массив вдоль реки Уфа в Инорсе – именно в этом микрорайоне и проживает семья. По последним данным, поисковики обнаружили в лесу машину, на которой Артем Мазов уехал со своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU