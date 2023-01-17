Путин напомнил Хабирову о проблемах с экологией в Башкирии. Что он мог иметь ввиду?

Одной из наиболее актуальных проблем Башкирии остаются незаконные свалки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

13 января в Уфу приезжал Президент России Владимир Путин. Глава государства попрощался с покойным первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым и провел рабочую встречу с действующим руководителем региона Радием Хабировым.

В ходе общения Владимир Путин напомнил Хабирову о проблемах, на которые региональным властям необходимо обратить внимание в первую очередь. Среди них вопросы экологии и окружающей среды. Мы решили вспомнить, на какие экологические проблемы чаще всего жаловались жители Башкирии в последние несколько лет.

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАПАХ

Периодически в комментариях к постам главы республики в социальных сетях появляются жалобы жителей городов на резкий химический запах. Ни для кого не секрет, что его источником являются крупные и не очень промышленные предприятия. Тревогу, как правило, бьют горожане в Уфе и Стерлитамаке, хотя есть сообщения из Салавата и Ишимбая.

Например, в Уфе, начиная с лета 2021 года жители прилегающих к проспекту Октября улиц время от времени сообщают о резком химическом запахе. Многие говорят, что он похож на сероводород, то есть близкий к запаху тухлых яиц. Похожие сигналы тревоги исходят от жителей пригородных населенных пунктов - Михайловки и Алексеевки. Особенно часто жалобы поступали в жаркую и безветренную погоду.

На возникновение химического запаха в Уфе и других городах республики реагируют в министерстве экологии, Росприроднадзоре и природоохранной прокуратуре. Правда, о том, откуда конкретно исходят эти ароматы, и кто понес наказание за появление в воздухе опасных для жизни веществ, сообщается довольно редко.

Помимо неприятных тошнотворных запахов жители крупных городов и пригородов Башкирии периодически жалуются на попадание в водоемы химических веществ. Например, прошлой осенью в Демском районе Уфы в овраге рядом с садовым товариществе вода окрасилась в зеленый цвет. Позднее выяснилось, что в водоем попало не опасное вещество, а обычный краситель.

Жалобы на химический запах в городах и пригородах продолжают регулярно поступать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ

Еще один проблемный вопрос в сфере экологии – незаконные свалки, разбросанные по всей Башкирии. С началом так называемой «мусорной реформы» в регионе их стало заметно меньше, хотя по-прежнему довольно много.

По данным регионального Минэкологии, в 2019 году в Башкирии было 3005 несанкционированных свалок. В октябре 2022 года их общее количество составило 998. Власти планируют полностью ликвидировать их и рекультивировать эти участки земли к 2024 году. Однако еще в апреле прошлого года республика, по данным отчета аудиторско-консалтингового агентства FinExpertiza, занимала первое место среди всех регионов России по количеству незаконных свалок.

О проблеме хранения и утилизации мусора, в частности, в Уфе, довольно часто напоминают в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. 28 июня 2022 года это надзорное ведомство сделало предписание на имя мэра башкирской столицы Ратмира Мавлиева. В документе говорится о том, что мусорный полигон в Черкассах себя исчерпал и туда больше нельзя свозить твердые бытовые отходы. Еще раньше, в 2021 году, точно такое же предписание получал его предшественник на посту сити-менеджера Сергей Греков.

Чтобы решить проблему несанкционированных свалок власти Башкирии постоянно закупают мусорные контейнеры и организуют специальные площадки для них. На начало 2023 года в республике 25,5 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 70 тысяч контейнеров для сбора мусора. У республиканского Минэкологии, которое курирует ход мусорной реформы, остался всего год на то, чтобы незаконные свалки около городов и деревень полностью исчезли.

Незаконные свалки в Башкирии планируют полностью ликвидировать к 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ

Одна из экологических проблем, решить которую власти не могут на протяжении более 30 лет – площадка «Уфахимпрома». В 1990 году там произошла техногенная катастрофа, в результате которой в городской водопровод попал фенол. Теперь территория бывшего завода площадью в 143 гектара стала «могильником» для опасных химических веществ, отравляющих почву и воздух.

Сейчас территория предприятия находится под охраной, но сами корпуса и цеха в заброшенном и полуразрушенном состоянии. Никаких шагов для ликвидации последствий «фенольной катастрофы», как ее называют жители Уфы, на протяжении трех десятилетий не предпринималось.

Летом 2021 года руководитель Росприродназдора Светлана Радионова приезжала на территорию бывшего химзавода и рассказывала в беседе с региональными журналистами, что для полной ликвидации опасного объекта и рекультивации земли нужно около 25 млрд рублей. Для сравнения, весь бюджет Уфы на 2023 год составляет 40,8 млрд рублей. Летом 2021 года началось обследование территории предприятия специалистами из нескольких научных лабораторий.

В феврале 2022 года Светлана Радионова на заседании Совета Федерации заявила, что обследование территории «Уфахимпрома» специалистами завершено, есть понимание, что нужно сделать. Рекультивация территории завода входит в пятерку приоритетов по проекту «Генеральная уборка».

- На сегодняшний момент площадка полностью обследована. Нам понятно, что с ней делать. И я думаю, что в этом году начнется фактическая работа, - заявила тогда руководитель ведомства.

Летом 2021 года «Уфахимпром» по поручению Росприроднадзора обследовали специалисты из нескольких лабораторий

Однако работы по ликвидации «химической пороховой бочки» под Уфой в 2022 году так и не начались.

БЕЗДОМНЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

К проблемам окружающей среды в Башкирии однозначно можно причислить большое количество бездомных и агрессивных собак (здесь они приравниваются к диким животным). Жалобы на нападения псов от жителей городов и деревень поступают властям в соцсетях довольно часто. Иногда, к сожалению, происходят трагические события.

Например, весной 2021 года в селе Сафарово Учалинского района Башкирии стая агрессивных бездомных собак насмерть загрызла пятилетнего ребенка. Чуть больше повезло школьнику в Уфе: в начале прошлого года на него напали бродячие псы во дворе дома по улице Айской, но его спас местный дворник. И подобных случаев по всей Башкирии довольно много.

Стаи бездомных собак периодически нападают на людей по всей Башкирии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы решить эту проблему депутаты Курултая Башкирии – в начале 2020 года они приняли специальный закон «Об ответственном обращении с животными». Он должен был поспособствовать сокращению популяции агрессивных животных. Но за два с лишним года никаких радикальных изменений в этой области не произошло. В итоге, осенью прошлого года в башкирском парламенте это признали и разработали проекты уже федеральных трех законов и передали на рассмотрение в Госдуму.

Если все три инициативы башкирских парламентариев будут приняты, то у властей появятся достаточно радикальные возможности для регулирования популяции бродячих собак. Например, одичавших, «лесных» псов смогут попросту отстреливать. А домашних собак, если они не породистые и без родословной, обяжут маркировать (чипировать) и стерилизовать в обязательном порядке.