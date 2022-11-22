Депутаты из Башкирии предложили отстреливать диких собак и массово стерилизовать домашних

Народные избранники предлагают радикальные методы борьбы с размножением бездомных собак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Курултай Башкирии предложил сразу три проекта федеральных законов, чтобы остановить рост популяции бродячих собак.

Накануне депутаты башкирского парламента направили в Государственную думу свои предложения по борьбе с агрессивными бродячими животными. Если все три проекта законов действительно будут приняты, то с бездомными дикими собаками будут бороться более жесткими методами, а хозяевам домашних псов придется стерилизовать и «маркировать» своих любимцев.

Как заявили в пресс-службе Курултая, все законопроекты, разработанные региональными депутатами, помогут усовершенствовать федеральное законодательство об ответственном отношении с животными. Что же предлагают принять в масштабах страны башкирские парламентарии? И почему эту проблему не удалось решить на уровне отдельно взятого региона?

ПРИЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Еще в январе-феврале этого года в соцсетях у главы Башкирии был настоящий шквал сообщений о стаях бродячих собак, терроризирующих жителей городов и деревень. Жители республики неоднократно писали, в том числе, и о случаях их нападения на людей. А полтора года назад в Учалинском районе стая диких животных загрызла пятилетнего ребенка. Только недавно эта история приблизилась к своему завершению: суд признал виновным в халатности главу местного сельсовета.

Чтобы решить эту проблему, еще в начале 2020 года Курултай принял закон «Об ответственном обращении с животными». Он должен был поспособствовать сокращению популяции агрессивных животных. Похожий закон действует и на федеральном уровне. Но за два с лишним года никаких радикальных изменений в этой области не произошло. Это признали, в том числе, башкирские парламентарии.

Принятый два года назад в Башкирии закон не помог сократить популяцию бродячих собак Фото: Мария ЛЕНЦ

- Действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными не позволяет эффективно регулировать численность собак без владельцев, поскольку значительная их часть обитает за пределами населенных пунктов, – заявил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

Депутаты башкирского парламента предлагают, фактически, ужесточить борьбу с появлением и размножение бездомных собак. А численность тех особей, что одичали и живут в дикой природе или в отдалении от населенных пунктов – регулировать.

- В связи с этим мы предлагаем отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, находящихся вне пределов населенных пунктов, к сфере действия Федерального закона «О животном мире», - подчеркнул спикер Курултая.

Парламентарии предлагают «регулировать» численность одичавших собак, сбивающихся в стаи точно также, как это происходит с другими дикими животными. Так, например, волков попросту отстреливают. А еще депутаты башкирского парламента признали, что принятый на региональном уровне закон «не в состоянии сдержать рост численности бездомных животных и предупредить случаи нападения агрессивных особей на людей». Согласно этому закону, всех бродячих псов должны отлавливать, стерилизовать и выпускать обратно на улицу.

Помимо разрешения отстреливать стаи диких «лесных» собак, предлагается ввести обязательную стерилизацию домашних животных. Если вы не заводчик и не разводите породистых псов с родословной, то будете обязаны кастрировать своего Бобика. За собственный счет, конечно.

- Стерилизация питомцев – это социальная необходимость. Бесконтрольное размножение является одной из причин появления проблемы бездомных животных. Одна пара уличных собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они сами способны приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии, - прокомментировал инициативу Константин Толкачев.

Ну и в-третьих, депутаты предлагают на федеральном уровне ввести «маркировку» домашних собак. Чтобы вести их учет и контроль популяции.

Будут ли приняты или отклонены Госдумой проекты этих законов, ясности нет. Факт в том, что башкирские парламентарии признали, что без ужесточения федерального законодательства проблему бродячих собак не решить.

ПРИЮТА НЕТ

К слову, на данный момент в Уфе так и не решился вопрос с финансированием приюта для бездомных животных. Его должны построить в Новых Черкассах, проект уже утвержден и прошел все экспертизы. В уфимской мэрии специально для «КП-Уфа» прокомментировали ситуацию:

-В настоящее время источники финансирования для строительно-монтажных работ вышеуказанного приюта не определены. Мэрия понимает необходимость строительства приюта для содержания бесхозяйных животных и изыскивает возможность реализации проекта, - отметили в пресс-службе горадминистрации.