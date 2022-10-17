Ситуация с незаконными свалками в Башкирии заметно улучшилась

По данным Минэкологии Башкирии некоторые мусоросортировочные комплексы до сих пор работают лишь на 10% от проектной мощности. Фото: пресс-служба главы РБ

На прошедшем в Центре управления республикой оперативном совещании, министр экологии Башкирии Нияз Фазылов представил доклад о ходе мусорной реформы в регионе. Как известно, затевалась она, в первую очередь, с целью ликвидировать незаконные свалки по всей стране. Для этого власти стали устанавливать мусорные контейнеры во всех населенных пунктах, в том числе, где их раньше не было.

По данным Минэкологии Башкирии на октябрь 2022 года в республике 24332 контейнерных площадок. С момента старта реформы в январе 2019 года их количество увеличилось в три раза. Количество свалок же сократилось с 3005 до 998, а в 1142 населенных пунктах впервые появились мусорные площадки.

- В среднем стоимость платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в республике составляет 95,06 рублей с человека, - заявил министр экологии Башкирии.

Как подчеркнул Нияз Фазылов, до 7 декабря этого года еще 11 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора будут доставлены в районы Башкирии.

Всего в регионе работают четыре региональных оператора по вывозу мусора, в их распоряжении находятся 423 единицы техники. А всего за 2021 год в Башкирии произведено 1,328 млн тонн твердых бытовых отходов. Это второй результат в Приволжском федеральном округе. Как пояснил Фазылов, 44,2% всего мусора в республике направляется на переработку. Их обработку производят на 21 мусоросортировочном комплексе.

- Необходимо отметить, что многие комплексы введены в эксплуатацию до 2019 года и работают только на 10% от проектной мощности. Нами принято решение по сверке мощностей, чтобы исключить неэффективное использование, - отметил министр экологии Башкирии.

Что касается ликвидации незаконных свалок, то на данный момент в Башкирии есть шесть районов, где их не осталось. По данным Минэкологии республики, их полностью ликвидировали в Бакалинском, Белебеевском, Дуванском, Ермекеевском районах и в городах Нефтекамск и Октябрьский.