Росприроднадзор приступил к обследованию территории «Уфахимпрома»

фото: Росприроднадзор

Специалисты Росприроднадзора по поручению главы ведомства Светланы Радионовой приступили к обследованию промышленной территории заброшенного завода «Уфахимпром». Они отбирают пробы воздуха, почвы, воды и отложений из шламонакопителей на общей площади в 147 гектаров. Образцы из 37 точек бывшего предприятия будут проанализированы по 47 загрязняющим веществам.

– Полученное экспертное заключение в установленном порядке будет направлено в администрацию Уфы для подготовки материалов и заявки для участия в федеральной программе «Чистая страна», – передали в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, после обследования «Уфахимпрома» в правительство России будет представлено предложение по рекультивации участка.

Напомним, в конце 1989 года на заводе произошла утечка фенола. Загрязненными оказались воды в реках Шугуровка и Уфа. Токсичное вещество попало в водопровод и при взаимодействии с хлором образовало еще более опасные соединения – диоксины. Это происшествие впоследствии назвали «фенольной катастрофой». За период работы предприятия в восьми шламонакопителях общей площадью почти 15 гектаров собрано свыше 412 тысяч кубические метров отходов – они содержат опасные для человека вещества.