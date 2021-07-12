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Общество12 июля 2021 10:10

«Снова всю ночь дышали выбросами!»: уфимцы вновь массово жалуются на химический запах

Их источником могут быть промышленные предприятия столицы
Захар ЯКОВЛЕВ
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Как заявляют различные ведомства, ситуация находится под контролем

Как заявляют различные ведомства, ситуация находится под контролем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Уфы продолжают жаловаться на химический запах. В социальных сетях можно обнаружить множество публикаций от возмущенных уфимцев.

– Снова всю ночь дышали выбросами. Воздух был наполнен химическим газом. Интересно, почувствовали ли иностранные гости «аромат» нашего города? – пишут жители города в социальных сетях.

Также и башкирским властям продолжают поступать от уфимцев жалобы на химический запах. Как сообщил Центр управления республикой, в настоящее время ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора.

– С 9 по 19 июля 2021 года проводятся лабораторные исследования воздуха по 22 веществам в 5 точках столицы и ее окрестностях. Сейчас на нарушения проверяют несколько промышленных предприятий Уфы, – заявили сотрудники республиканского Роспотребнадзора.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии изучили в июне 30 проб воздуха и зафиксировали в Уфе превышение концентрации вредных веществ. Возможный источник выбросов устанавливают сотрудники Минэкологии Башкирии и Южно-Уральского управления Росприроднадзора.

Проблема с химическим запахом на улицах столицы существует уже несколько месяцев

Проблема с химическим запахом на улицах столицы существует уже несколько месяцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ ДАВНО

Напомним, жалобы на неприятный химический запах от уфимцев поступают, начиная с 31 мая. Все заявления граждан Минэкологии республики тогда признало обоснованными и провело исследования воздуха.

Как заявили в ведомстве, превышения загрязняющих веществ фиксировались на постах Башгидромета и на уфимских автоматизированных станциях контроля атмосферного воздуха. Как только поступали жалобы от горожан и в воздухе фиксировалось превышение вредных веществ, на места направлялись мобильные лаборатории.

В начале июня на улице Блюхера в Уфе специалисты республиканского Роспотребнадзора обнаружили превышение содержания фенола в атмосферном воздухе. Ранее проведенные Минэкологией замеры показали, что допустимая концентрация сероводорода в воздухе в районе черниковского парка «Нефтехимиков» превышает норму вдвое.

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