В Башкирии бродячие собаки насмерть загрызли 5-летнего мальчика

Стая собак набросилась на ребенка, когда он катался на велосипеде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Сафарово Учалинского района Башкирии собаки напали на 5-летнего мальчика и загрызли его насмерть. Животные набросились на ребенка, когда он катался на велосипеде рядом со своим домом. Инцидент произошел сегодня утром, 17 апреля, на улице Школьной, сообщила районная администрация.

– Ведется следствие, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности. Семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь, – передали власти муниципалитета.

Сейчас на месте происшествия находится глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов. Там также работают правоохранительные, следственные и надзорные органы. Проверку по факту случившегося начала башкирская прокуратура. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека». Фигурантами могут стать должностные лица администрации, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по организации отлова безнадзорных животных. Расследование находится на личном контроле руководителя СК РБ Дениса Чернятьева.

Жители Учалинского района в соцсетях пишут, что не раз жаловались властям на стаи бродячих собак рядом со своими домами, однако проблема так и не была решена.