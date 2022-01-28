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Происшествия28 января 2022 10:50

В центре Уфы на школьника напала свора бродячих собак

От разъяренных животных мальчика спас оказавшийся рядом дворник
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (37)Комментарии (37)(37)
ЧП произошло во дворе обычной многоэтажки на улице Айская

ЧП произошло во дворе обычной многоэтажки на улице Айская

В самом центре Уфы стая бродячих собак едва не разорвала местного школьника. Агрессивные животные напали на мальчика во дворе многоэтажки по улице Айская. По словам очевидцев происшествия, в какой-то момент свора как минимум из десяти псов стала бросаться на парня, а он побежал. Жуткий случай попал на камеры наружного видеонаблюдения, установленные во дворе дома.

На кадрах видно, как мальчишка бежит через двор, а за ним следует совсем не дружелюбно настроенная стая собак. К счастью, на пути у своры встал местный дворник, который не испугался агрессивно настроенных псов и отогнал их от парня при помощи лопаты. О том, что было дальше, история умалчивает: герои этой истории ушли из-под обзора видеокамеры. Известно только одно – мальчик явно сильно перепугался.

Как оказалось, местные жители не так давно уже обращались в районную администрацию с просьбой принять меры из-за агрессивной своры собак. В начале этой недели жильцы этого двора попросили прислать бригаду по отлову безнадзорных псов, но тогда что-то пошло не так. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Как сообщили в СКР по Башкирии, следователи уже начали доследственную проверку по данному факту. Правоохранительные органы усматривают в произошедшем признаки халатности местных чиновников. На данный момент они опрашивают самого мальчика, очевидцев происшествия, сотрудников районной администрации и ту самую бригаду по отлову бездомных собак. По завершении проверки Следком примет соответствующее процессуальное решение.

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