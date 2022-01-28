В центре Уфы на школьника напала свора бродячих собак

ЧП произошло во дворе обычной многоэтажки на улице Айская

В самом центре Уфы стая бродячих собак едва не разорвала местного школьника. Агрессивные животные напали на мальчика во дворе многоэтажки по улице Айская. По словам очевидцев происшествия, в какой-то момент свора как минимум из десяти псов стала бросаться на парня, а он побежал. Жуткий случай попал на камеры наружного видеонаблюдения, установленные во дворе дома.

На кадрах видно, как мальчишка бежит через двор, а за ним следует совсем не дружелюбно настроенная стая собак. К счастью, на пути у своры встал местный дворник, который не испугался агрессивно настроенных псов и отогнал их от парня при помощи лопаты. О том, что было дальше, история умалчивает: герои этой истории ушли из-под обзора видеокамеры. Известно только одно – мальчик явно сильно перепугался.

Как оказалось, местные жители не так давно уже обращались в районную администрацию с просьбой принять меры из-за агрессивной своры собак. В начале этой недели жильцы этого двора попросили прислать бригаду по отлову безнадзорных псов, но тогда что-то пошло не так. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Как сообщили в СКР по Башкирии, следователи уже начали доследственную проверку по данному факту. Правоохранительные органы усматривают в произошедшем признаки халатности местных чиновников. На данный момент они опрашивают самого мальчика, очевидцев происшествия, сотрудников районной администрации и ту самую бригаду по отлову бездомных собак. По завершении проверки Следком примет соответствующее процессуальное решение.

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