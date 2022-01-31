Жители юга Башкирии массово пожаловались на химический смрад. Объясняем, что это было

Жители промышленных городов Башкирии оставили множество гневных комментариев о химическом запахе в соцсетях главы республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней подряд жители Салавата, Ишимбая и Стерлитамака массово жаловались на неприятный химический запах и смог, нависший над городами. Первые тревожные сообщения стали появляться на страницах главы Башкирии в социальных сетях еще 24 января, а последние гневные комментарии местные жители оставляли вплоть до минувшей субботы, 29 января.

Пользователи даже запустили «флешмоб с переодеванием», суть которого в том, чтобы сделать фотографию в противогазе в домашних условиях и выложить снимок в соцсети.

ЖАЛОБЫ НА ЗАПАХ

Чуть позднее к жалобам на химический запах в городе присоединились и жители Уфы.

- Сегодня, 26 января, в районе 19-20 часов в Затоне на улицах Летчиков и Миловская стоит едкий запах какого-то газа, аж глаза слезятся. Будто распылили целую цистерну дихлофоса, от которого кружится голова, детей тошнит. Прошу разобраться с ситуацией. Очень переживаю за здоровье детей и пожилых родственников, - написала жительница Уфы в комментариях под постом Радия Хабирова.

Позднее жители юга республики стали массово отписываться в комментариях о невыносимом запахе в воздухе над Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаем.

- Салават. Какой день дышать нечем, в воздухе запах похожий на аммиак, в горле аж першит, - написала жительница Салавата в минувшую субботу, 29 января.

За день до этого еще одна жительница Стерлитамака пожаловалась на запах, да еще и обвинила встали в бездействии.

- Почему никто не разбирается с выбросами в атмосферу с заводов в Салавате и Стерлитамаке? Травят ежедневно, вонючий химический воздух, дышать нечем! Каждый день звоним в ЕДДС, в Минэкологию, все бесполезно! Никакие меры не принимаются! – негодует женщина.

Вот такие мобильные лаборатории разъезжали недавно по улицам Стерлитамака и окрестностей, а также в Уфе

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В министерстве экологии Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что все эти дни, начиная с 24 января, по точкам, откуда поступало больше всего жалоб, постоянно курсировала передвижная лаборатория. Специалисты проводили заборы проб воздуха и передавали их надзорным органам. Разбираться с нарушителями, а это, крупные промышленные предприятия, будут Росприроднадзор, Роспотребнадзор и, возможно, уже природоохранная прокуратура Башкирии. Проще говоря, инспекторы Минэкологии республики выявили факты, а наказанием виновных будут заниматься уже другие ведомства.

В задачу экологов, которые выезжали на места почти всю прошлую неделю, входит в том числе, определение уровня загрязнения воздуха и возможных источников химического запаха.

- Возможными основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Стерлитамак, от которых может распространиться загрязнение на всю территорию города и прилегающие районы, могут быть объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Предприятия эксплуатируют объекты I категории негативного воздействия на окружающую среду, которые внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, в связи с чем подлежат федеральному экологическому надзору, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Минэкологии.

ЧЕМ ПАХЛО В ВОЗДУХЕ

Передвижные лаборатории Минэкологии выезжали в Стерлитамак и выяснили, что с 25 по 26 января на улице Фурманова, 33, было несколько превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по аммиаку в 1,3 раза. В эти же дни в городе были зафиксированы несколько случаев превышения ПДК по оксиду углерода в 1,2 раза.

В свою очередь, в Уфе в минувшую среду, 26 января, пробы воздуха взялди в четырех местах: в селе Миловка около дома № 2 по улице Аграрная, в микрорайоне Затон по улице Загитова, 9; улице Летчиков, 4; улице Ахметова, 34.

В специальных лабораториях при Минэкологии специалисты определили вещества, по которым зафиксировано превышение в воздухе. Фото: УГАК

- Результаты анализа показали превышение ПДК этилбензола (в 1,2 раза) и 1,2,4-триметилбензола (в 1,7 раз) в пробе, отобранной на Загитова, 9. Превышения загрязняющих веществ в остальных точках зафиксировать не удалось, и этому есть объяснение, так как атмосфера – подвижная природная среда. Запах может быть сформирован не отдельным веществом, а сложной смесью веществ неизвестного состава, часто присутствующих в смеси в крайне незначительных количествах. В этой связи запах в воздухе может ощущаться, но при этом превышения ПДК не улавливаются, - подытожили в Минэкологии Башкирии.

На сегодняшний день новых жалоб по неприятным запахам в городах Башкирии пока не появилось. В министерстве отмечают, что после получения результатов анализов всех проб они отчитаются о том, что конкретно стало причиной «химического смога». Результаты пообещали опубликовать до 3 февраля 2022 года.