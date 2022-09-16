Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Неделю назад, 9 сентября, в уфимском микрорайоне Черниковка случился инцидент, который обернулся трагедией для десятков предпринимателей. Вечером в торговом центре «Меркурий» произошел пожар, распространившийся на два из трех здания комплекса. Под угрозой оказались жизни не только немногочисленных посетителей, но и даже 56 животных из контактного зоопарка, среди которых были и экзотические особи. К счастью, несмотря на масштабы бедствия, всех удалось спасти, и в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Однако чему не удалось уцелеть, так это десяткам торговых точек и тысячам товаров. Рискуя жизнью, полные отчаяния предприниматели пытались спасти из пожара хоть что-нибудь. Владельцев магазинов от проникновения в полыхающий торговый центр даже пришлось останавливать полицейским.

Специалистам экстренных служб удалось ликвидировать пожар лишь ближе к утру. Для его тушения даже потребовалось задействовать вертолет, который сбросил на ТЦ 2,7 тонн спецвещества.

В настоящее время сотрудники регионального МЧС устанавливают причины ЧП. Следователи ведомства проводят проверку, ход которой находится на контроле у прокуратуры республики. По результатам всех мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Произошедший в ТЦ «Меркурий» пожар обанкротил многих предпринимателей Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В беседе с «Комсомолкой» владелец ТЦ «Меркурий» Айрат Сулейманов заявил, предприниматели и сотрудники комплекса надеется на поддержку со стороны властей города и республики.

– Надо понимать, что у нас здесь практически все арендаторы – малый бизнес, все они кормят свои семьи. Мы надеемся, что уже в октябре сможем начать ремонт, а к концу декабря постараемся открыться. Чтобы жители могли закупиться к новогоднему столу свежими продуктами, купить елки. Что касается третьего здания, которое не пострадало, то я мечтаю, чтобы оно поскорее заработало, – поделился предприниматель.

Несмотря на тяжелейшую ситуацию, торговцы «Меркурия» все же нашли какой-никакой выход из положения. Возле сгоревшего ТЦ продавцы организовали распродажу товаров, которым все же удалось уцелеть в пожаре. «КП-Уфа» посетила стихийно возникший рынок и выяснила, что там сейчас происходит.

КАК В 90-ЫЕ, НО ТОЛЬКО ХУЖЕ

Прибываем на остановку в самый разгар рабочего дня на остановку «Колхозный рынок» и уже издалека видим огромное столпотворение. Стихийно возникшие торговые точки появились даже на пешеходном переходе. Продавцы разложили кофты, спортивные штаны, сумку как смогли: кто-то на самодельных деревянных столах, ну а кто-то соорудил себе прилавок из картонных коробок.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Переходим дорогу и протискиваемся через толпу покупателей от одного торгового места к другому. Атмосфера распродажи большего напоминает то, как выглядели большинство рынков одежды в 90-х и начале нулевых годов – только намного беднее.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Товар, как уже написали ранее, у большинства расположен на сделанных из чего попало прилавках. Кому-то даже приходится раскладывать вещи прямо на укрытой картоном брусчатке. Вешалки есть далеко не у всех, а на весь рынок приходится лишь пара зеркал, поэтому оценить то, как сидит новая курточка, многим приходится лишь со слов либо продавца, либо родственников и друзей. Навесов над одеждой тоже никаких, поэтому как приходится осуществлять продажу в непогоду, представить сложно.

Некоторым приходится раскладывать свой товар прямо на брусчатке Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«КУДА ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ? МЫ И ТАК БАНКРОТЫ»

Цены, учитывая ситуацию, само собой предпринимателям пришлось снизить примерно на треть или даже половину. Скажем, красивая сумочка покупателю обойдется в 500 рублей (вместо тысячи), модные джинсы в тысячу рублей (вместо 2 500), зимняя куртка в четыре тысячи, а шуба в семь.

Однако даже в этой ситуации граждане порой пытаются спорить с продавцами и отдать товар по чуть более скромной цене.

– Женщина, дорогая, ну куда еще дешевле-то?! Мы и так банкроты! – с досадой говорит предприниматель принявшейся торговаться уфимке.

На распродаже далеко не все торговцы имеют возможность предоставить примерить одежду возле зеркала Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Многим торговцам, несмотря на как-никак возобновившуюся торговлю, тяжело сохранять бодрость духа, поскольку видят будущее своего бизнеса чрезвычайно туманным.

– У меня уцелела лишь половина сумок. Пока никто помощи по компенсации убытков не предлагал. Да я особо и не рассчитываю, ведь ничего застраховано не было. Поэтому как там будет дальше после распродажи, сложно сказать, – удрученно констатировал один из продавцов.

Однако кому-то повезло еще меньше, и в ту злосчастную ночь лишился вообще всего товара.

– В тот день у меня сгорело все без остатка. Ничего не страховал. Сейчас все, что я могу, это помогать торговать своему другу, которому в этом жутком пожаре удалось хоть что-то спасти, – поделился внезапно обанкротившийся бизнесмен.

ОДЕЖДУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ – ОТМЫТЬ ОТ САЖИ И ГАРИ

Многие посетители в социальных сетях пожаловались на то, большая часть товара пахнет гарью. Это правда, и, кажется, что данное обстоятельство не так уж и сильно смущает продавцов. Но, справедливости ради, у них особо и нет выбора.

– Ничего страшного в запахе нет. Он спокойно вымывается после стирки, – говорят возмущенным покупателям продавцы.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

От некоторой вынесенной из пожара одежды есть риск измазаться в саже Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Часть одежды на распродаже, к слову, не только обладает стойким запахом гари, но и измазаны в саже. На рынке нам встретились продавцы, у которых от работы с вынесенными из пожара товарами в течение дня руки сделались абсолютно черными.

– Это у меня руки так от усердного труда закоптились! – иронично восклицает продавщица.

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАС НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ»

В целом, организованная распродажа производит гнетущее впечатление. Десятки предпринимателей в одночасье либо лишились бизнеса, на который потратили годы своей жизни, либо понесли колоссальные убытки и теперь вынуждены торговать значительно уцененным и потерявшим в качестве товаром, чтобы, по всей видимости, все равно обанкротиться.

– Наш коллектив предпринимателей и сотрудников Колхозного рынка очень надеется, что в этой беде нас не оставят ни город, ни правительство республики, – заявил «Комсомолке» владелец торгового центра «Меркурий» Айрат Сулейманов.