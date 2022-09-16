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Общество16 сентября 2022 11:11

«Куда еще дешевле-то?! Мы и так банкроты!»: что происходит на стихийной распродаже перед сгоревшим ТЦ «Меркурий» в Уфе

Погуляли по рядам и узнали, какую скидку делают продавцы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Неделю назад, 9 сентября, в уфимском микрорайоне Черниковка случился инцидент, который обернулся трагедией для десятков предпринимателей. Вечером в торговом центре «Меркурий» произошел пожар, распространившийся на два из трех здания комплекса. Под угрозой оказались жизни не только немногочисленных посетителей, но и даже 56 животных из контактного зоопарка, среди которых были и экзотические особи. К счастью, несмотря на масштабы бедствия, всех удалось спасти, и в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Однако чему не удалось уцелеть, так это десяткам торговых точек и тысячам товаров. Рискуя жизнью, полные отчаяния предприниматели пытались спасти из пожара хоть что-нибудь. Владельцев магазинов от проникновения в полыхающий торговый центр даже пришлось останавливать полицейским.

Специалистам экстренных служб удалось ликвидировать пожар лишь ближе к утру. Для его тушения даже потребовалось задействовать вертолет, который сбросил на ТЦ 2,7 тонн спецвещества.

В настоящее время сотрудники регионального МЧС устанавливают причины ЧП. Следователи ведомства проводят проверку, ход которой находится на контроле у прокуратуры республики. По результатам всех мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Произошедший в ТЦ «Меркурий» пожар обанкротил многих предпринимателей

Произошедший в ТЦ «Меркурий» пожар обанкротил многих предпринимателей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В беседе с «Комсомолкой» владелец ТЦ «Меркурий» Айрат Сулейманов заявил, предприниматели и сотрудники комплекса надеется на поддержку со стороны властей города и республики.

– Надо понимать, что у нас здесь практически все арендаторы – малый бизнес, все они кормят свои семьи. Мы надеемся, что уже в октябре сможем начать ремонт, а к концу декабря постараемся открыться. Чтобы жители могли закупиться к новогоднему столу свежими продуктами, купить елки. Что касается третьего здания, которое не пострадало, то я мечтаю, чтобы оно поскорее заработало, – поделился предприниматель.

Несмотря на тяжелейшую ситуацию, торговцы «Меркурия» все же нашли какой-никакой выход из положения. Возле сгоревшего ТЦ продавцы организовали распродажу товаров, которым все же удалось уцелеть в пожаре. «КП-Уфа» посетила стихийно возникший рынок и выяснила, что там сейчас происходит.

КАК В 90-ЫЕ, НО ТОЛЬКО ХУЖЕ

Прибываем на остановку в самый разгар рабочего дня на остановку «Колхозный рынок» и уже издалека видим огромное столпотворение. Стихийно возникшие торговые точки появились даже на пешеходном переходе. Продавцы разложили кофты, спортивные штаны, сумку как смогли: кто-то на самодельных деревянных столах, ну а кто-то соорудил себе прилавок из картонных коробок.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Переходим дорогу и протискиваемся через толпу покупателей от одного торгового места к другому. Атмосфера распродажи большего напоминает то, как выглядели большинство рынков одежды в 90-х и начале нулевых годов – только намного беднее.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Товар, как уже написали ранее, у большинства расположен на сделанных из чего попало прилавках. Кому-то даже приходится раскладывать вещи прямо на укрытой картоном брусчатке. Вешалки есть далеко не у всех, а на весь рынок приходится лишь пара зеркал, поэтому оценить то, как сидит новая курточка, многим приходится лишь со слов либо продавца, либо родственников и друзей. Навесов над одеждой тоже никаких, поэтому как приходится осуществлять продажу в непогоду, представить сложно.

Некоторым приходится раскладывать свой товар прямо на брусчатке

Некоторым приходится раскладывать свой товар прямо на брусчатке

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«КУДА ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ? МЫ И ТАК БАНКРОТЫ»

Цены, учитывая ситуацию, само собой предпринимателям пришлось снизить примерно на треть или даже половину. Скажем, красивая сумочка покупателю обойдется в 500 рублей (вместо тысячи), модные джинсы в тысячу рублей (вместо 2 500), зимняя куртка в четыре тысячи, а шуба в семь.

Однако даже в этой ситуации граждане порой пытаются спорить с продавцами и отдать товар по чуть более скромной цене.

– Женщина, дорогая, ну куда еще дешевле-то?! Мы и так банкроты! – с досадой говорит предприниматель принявшейся торговаться уфимке.

На распродаже далеко не все торговцы имеют возможность предоставить примерить одежду возле зеркала

На распродаже далеко не все торговцы имеют возможность предоставить примерить одежду возле зеркала

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Многим торговцам, несмотря на как-никак возобновившуюся торговлю, тяжело сохранять бодрость духа, поскольку видят будущее своего бизнеса чрезвычайно туманным.

– У меня уцелела лишь половина сумок. Пока никто помощи по компенсации убытков не предлагал. Да я особо и не рассчитываю, ведь ничего застраховано не было. Поэтому как там будет дальше после распродажи, сложно сказать, – удрученно констатировал один из продавцов.

Однако кому-то повезло еще меньше, и в ту злосчастную ночь лишился вообще всего товара.

– В тот день у меня сгорело все без остатка. Ничего не страховал. Сейчас все, что я могу, это помогать торговать своему другу, которому в этом жутком пожаре удалось хоть что-то спасти, – поделился внезапно обанкротившийся бизнесмен.

ОДЕЖДУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ – ОТМЫТЬ ОТ САЖИ И ГАРИ

Многие посетители в социальных сетях пожаловались на то, большая часть товара пахнет гарью. Это правда, и, кажется, что данное обстоятельство не так уж и сильно смущает продавцов. Но, справедливости ради, у них особо и нет выбора.

– Ничего страшного в запахе нет. Он спокойно вымывается после стирки, – говорят возмущенным покупателям продавцы.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

От некоторой вынесенной из пожара одежды есть риск измазаться в саже

От некоторой вынесенной из пожара одежды есть риск измазаться в саже

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Часть одежды на распродаже, к слову, не только обладает стойким запахом гари, но и измазаны в саже. На рынке нам встретились продавцы, у которых от работы с вынесенными из пожара товарами в течение дня руки сделались абсолютно черными.

– Это у меня руки так от усердного труда закоптились! – иронично восклицает продавщица.

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАС НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ»

В целом, организованная распродажа производит гнетущее впечатление. Десятки предпринимателей в одночасье либо лишились бизнеса, на который потратили годы своей жизни, либо понесли колоссальные убытки и теперь вынуждены торговать значительно уцененным и потерявшим в качестве товаром, чтобы, по всей видимости, все равно обанкротиться.

– Наш коллектив предпринимателей и сотрудников Колхозного рынка очень надеется, что в этой беде нас не оставят ни город, ни правительство республики, – заявил «Комсомолке» владелец торгового центра «Меркурий» Айрат Сулейманов.

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