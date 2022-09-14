В Уфе начали распродажу спасенных из пожара в ТЦ «Меркурий» вещей

Фото: Подслушано Уфа

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что возле ТЦ «Меркурий» началась распродажа вещей, которые продавцы смогли спасти из пожара, произошедшего там в минувшую пятницу, 9 сентября.

Распродажа будет проводиться ежедневно возле центрального входа в торговый центр. Предлагается купить джинсы, куртки, дубленки, ветровки, шубы, дублёнки, норки, зимний пуховик, осенние весенние ветровки.

– Вещи после пожара. <..> в основном пахнут дымом, – отмечается в сообщение.

Желающие купить товар, могут приходить с 10:00 до 20:00. Что касается самого здания, то напомним, владелец ТЦ Айрат Сулейманов рассказал, что в скором времени он сам и арендаторы помещений будут обращаться за займами в банки, чтобы восстановить потерянное.