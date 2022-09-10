«Пока кто-то выносил шубы, мы выносили животных»: как спасали зверей из горящего ТЦ «Меркурий» в Уфе

Фото: Нюта Ш.

Вчерашний пожар в ТЦ «Меркурий» едва не обернулся трагедией – под ударом оказались привезенные на выставку экзотические животные, которые находились в непосредственной близости с очагом возгорания и фактически задыхались в дыму.

Фото: Нюта Ш.

«Меня до сих пор трясет»

Участвовавшая в спасении четвероногих уфимка Нюта Ш. рассказала, что они знали с самого начала, что внутри находятся зоомагазин и экоферма, но долгое время внутрь никого не пускали для их спасания.

Когда уже толпа из мародеров и владельцев магазина прорвалась внутрь, чтобы вынести свое имущество, удалось пройти и желающим спасти животных.

– Очень страшное зрелище. Животные могли погибнуть, если бы не мы. Герои вечера выносили клетки с ними. Все выносили шмотки, шубы, телефоны, пока там задыхались живые существа. Никого не хотели пускать спасать. Дай бог здоровья тем, кто помогал выносить и держать кусачих енотов. Это было очень страшно, меня до сих пор трясет, и ведь какой стресс сейчас для животных, – рассказала спасительница

Сами нашли машины

После того, как на улицу вынесли всех 56 хвостатых и дали им воды, встал вопрос об их дальнейшей судьбе и эвакуации. На улице установилась довольно холодная погода, и привыкших к теплому климату зверей там оставлять просто было нельзя.

Сначала волонтеры кинули клич и нашли пледы и одеяла, чтобы накинуть на клетки и как-то попытаться держать зверей в тепле, а после уже желающих помочь отвезти их в безопасное место, коим было выбрано место на «Фирме Мир».

Фото: Нюта Ш.

Вскоре откликнулись неравнодушные, которые помогли загрузить четвероногих в «Газели» и отвезти их до пункта назначения. Не обошлось и без жертв, в стрессе некоторые животные стали агрессивными, так один из енотов покусал свою спасительницу.

– Контактный зоопарк спасен. Что хочу сказать – не ходите в эти контактные зоопарки. Ведь этим вы поощряете их деятельность, – написала Нюта.