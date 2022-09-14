Вспыхнувший в торговом центре пожар тушили всю ночь, а пролив конструкций продолжался и на следующий день Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Хозяин торгового комплекса Айрат Сулейманов и сотрудники МЧС ответили, что будет с ТЦ «Меркурий» в Уфе, который сгорел в ночь на 10 сентября.

Конец прошлой недели запомнился жителям Уфы, прежде всего, пожаром в популярном торговом центре «Меркурий» в северной части города. Известный ранее как «Колхозный рынок» этот комплекс пользовался особой любовью у населения Черниковки и произошедшее там ЧП многие восприняли как трагедию. Арендаторами торговых площадей там были в основном представители малого бизнеса – они до сих пор не могут оправиться от шока.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Вечером пятницы, 9 сентября, в «Меркурии» вспыхнул пожар, охвативший два из трех зданий комплекса. Благо в момент возгорания в помещениях ТЦ было немного посетителей и обошлось без погибших и пострадавших. Неравнодушные посетители и продавцы успели также спасти животных из контактного зоопарка, всего 56 особей, в том числе экзотических зверей.

Персонал и покупателей довольно быстро покинули горящее здание, но через некоторое время на территорию пытались пробиться владельцы бутиков и магазинчиков. Чтобы спасти хоть что-то из своих товаров. Отчаявшихся предпринимателей останавливали сотрудники полиции, мгновенно оцепившие территорию вокруг торгового центра.

Полыхал ТЦ «Меркурий» до глубокой ночи и даже на следующее утро местные жители видели густой дым над крышей. Чтобы полностью потушить пожар, на место отправили пожарный вертолет, в три захода сбросивший на здание 2,7 тонн специального вещества. По данным МЧС по Башкирии, пожар был локализован на площади 5400 квадратных метров, а затем и полностью ликвидирован.

Район около ТЦ «Меркурий» почти на сутки оцепили полицейские, а дороги перекрыли пожарные машины Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Что будет с ТЦ «Меркурий» в Уфе

На данный момент установлением причин пожара занимаются сотрудники МЧС по Башкирии. Назначен ряд экспертиз, которые прольют свет на источник возгорания. Следователи специального отдела экстренного ведомства проводят доследственную проверку, ее ход находится на контроле республиканской прокуратуры. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Последствия пожара для здания специально для «КП-Уфа» раскрыли в пресс-службе МЧС по Башкирии.

- По поводу конструкций, можем сказать, что кровля первого корпуса и строительные конструкции, третий этаж того же корпуса значительно повреждены огнем. Второй и первый этажи 1 корпуса пострадали частично. Даже на 3 этаже есть отделы, которые практически целые остались, - рассказали в экстренном ведомстве.

Пока расследование причин пожара в ТЦ «Меркурий» не завершено, делать выводы о нанесенном зданию ущербе еще рано. Ведь оценить масштабы ЧП можно будет только после того, как закончат свою работу специалисты. А есть еще и ущерб товарам и торговому оборудованию, о стоимости которого даже думать страшно.

А как сам владелец комплекса Айрат Сулейманов смотрит на ситуацию? Что, по его мнению, будет с ТЦ «Меркурий» и когда же жители Черниковки вновь смогут посетить любимые магазины? На эти вопросы он и попытался ответить в беседе с «КП-Уфа».

- Наш коллектив предпринимателей и сотрудников Колхозного рынка очень надеется, что в этой беде нас не оставят ни город, ни правительство республики. Надо понимать, что у нас здесь практически все арендаторы – малый бизнес, все они кормят свои семьи. К нам сюда привозят свежие продукты, мясо, овощи, молочную продукцию из 35 районов республики, напрямую с фермерских хозяйств. Многие фермеры приезжают сами, привозят свою продукцию и покупают здесь же необходимые для себя товары: стройматериалы, канцтовары, одежду. И эта логистика сложилась за последние 20 лет. Теперь же она нарушена, - отмечает Айрат Сулейманов.

Огнем были повреждены два из трех зданий комплекса Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Когда отремонтируют сгоревший ТЦ «Меркурий» в Уфе

По словам владельца «Меркурия», в скором времени и он сам и арендаторы помещений могут обратиться за займами в банки, чтобы восстановить свое дело. И если бы правительство как-то могло их поддержать, предпринимателям стало бы намного легче.

- Пока сейчас идут экспертизы и следственные действия. Но мы надеемся, что уже в октябре сможем начать ремонт, а к концу декабря постараемся открыться. Чтобы жители могли закупиться к новогоднему столу свежими продуктами, купить елки. Что касается третьего здания, которое не пострадало, то я мечтаю, чтобы оно поскорее заработало. Благодаря грамотным и оперативным действиям МЧС и других экстренных служб удалось избежать его возгорания, - пояснил владелец «Меркурия».

В завершении беседы Айрат Сулейманов через «КП-Уфа» обратился к жителям города со словами благодарности за поддержку в этой трудной ситуации.

- Таже хотел бы извиниться перед предпринимателями и арендаторами за то, что так вышло. К счастью, обошлось без жертв. И в этом нам помогла система пожаротушения и дымоудаления. Если бы она не сработала как надо, жертв было бы не избежать, - подчеркнул владелец ТЦ «Меркурий».

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ситуация с пожаром в ТЦ «Меркурий» многим уфимцам напомнила историю с торговым комплексом «Европа», сгоревшем в январе 2011 года. Сравнивать два этих ЧП не совсем корректно по масштабам, ведь при пожаре в «Европе» погибли два человека, в отличие от «Меркурия», где, к счастью, обошлось без жертв.

Но после тех трагических событий здание на проспекте Октября простояло в строительных лесах и обвешанное баннерами более 11 лет. Жители города очень надеются, что «Меркурий» не постигнет та же участь, ведь объект для северной части Уфы без сомнений можно назвать своего рода культовым.

А что касается печально известной «Европы», то весной 2022 года владельцы сменившего название ТЦ объявили о наборе арендаторов. Сейчас он называется «Артерия» и все еще ожидает полноценного открытия. Время от времени сообщается о занятии тех или иных площадей новыми резидентами, но еще летом этого года для посетителей он был закрыт.