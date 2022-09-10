Продавцы сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе всеми способами пытались прорваться к имуществу, но их останавливали

Пожар произошел поздно вечером Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе вспыхнул внезапно, а огонь начал распространяться так быстро, что охранники и опомниться не успели. Благо, ЧП произошло поздно вечером, поэтому удалось избежать многочисленных жертв, внутри людей было не много. Но спасатели и полицейские прибывшие на место столкнулись с необычным явлением – из горящего здания люди не выбегали, а, наоборот, вбегали. Разгадка парадоксальной ситуации нашлась быстро: это были продавцы и собственники бутиков, которые всеми правдами и неправдами пытались спасти свое имущество.

СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Тут стоит сделать ремарку и пояснить, что ТЦ «Меркурий» находится в северной части Уфы и считается торговым комплексом эконом-класса. Арендные места не самые дорогостоящие, поэтому здесь не так много бутиков премиум-класса, а работали на торговых точках либо начинающие предприниматели, либо совсем небольшие бизнесмены, которых этот ТЦ, по сути, кормил. Многие из них понабрали кредитов, чтобы открыть свое дело, а кто-то в последнее время еле концы с концами сводил. Поэтому потерять весь товар было сродни банкротству. Понимая это, они бросались внутрь даже при видимом открытом огне. Главная цель – спасти хоть что-то.

Пожарных и полицейских в первые минуты пожара явно не хватало, поэтому многим все-таки удавалось прорваться. Да и как удержишь? Когда десятки людей просто идут напролом. У некоторых даже была четкая тактика: один отвлекает стражей правопорядка, другие сбоку бегут.

Только спустя часа полтора службам удалось стянуть достаточно сил, чтобы остановить подобные забеги. Полицейские машины ездили вдоль здания и сигналами отодвигали толпу. С особо бойкими проводили разъяснительные беседы на месте. Надо отметить, что все это проходило довольно цивилизованно – конфликты погашались уже в зародыше.

ЛЮДСКИЕ ТРАГЕДИИ НА БОРДЮРАХ

Когда ситуацию удалось полностью взять под контроль, многие из прибежавших на место смирились. На них смотреть было больно. Один из мужчин уселся на бордюр и просто рыдал:

- Да у меня там все. У меня кредиты, четыре ребенка, а теперь все сгорело. А если не сгорело, то пожарные все уничтожат водой, - поделился расстроенный предприниматель.

В это время пожарные с высотных кранов заливали здание водой. Улицы вокруг ТЦ превратились в полноценные реки, воды на них было по щиколотку.

- Мне вот завтра надо было с утра выходить на работу. Я сегодня в восемь вечера ушла, закрыла бутик. Все было нормально, никакого намека, что что-то может случиться. Зашла по пути в магазин, купила еды, собиралась мужу и детям ужин готовить. Пятница все-таки, что-то особенное хотелось. И вдруг звонит подружка, которая работает напротив. Говорит: «Таня, «Меркурий» горит. Как раз твоя часть». Я сначала подумала, пошутит что ли решила. А потом она шлет мне видео. А там… Ну я рванула сюда, зайти внутрь побоялась, конечно. Завтра, похоже, у меня выходной день. Хотя нет. Я теперь безработная, - рассказывает женщина, прислонившаяся к ограде у дороги.

Толпы людей не желали расходиться даже поздно ночью Фото: Рустам МАКСЮТОВ

ЖИВОТНЫХ ТОЖЕ СПАСЛИ

Если людей особо в торговом центре к моменту начала пожара уже не было, то вот животные запертыми внутри оказались. Дело в том, что на втором этаже «Меркурия» работал контактный зоопарк.

«Познакомьтесь с бандой енотов, огромными попугаями Ара и Жако, озорными зелеными мартышками и капуцинами! А также павлинами, мангустами, дикобразами и другими питомцами!», - гласила реклама на одной из вывесок. И все это разнообразие животного мира ночевало в стенах торгового центра.

Слава богу, что кто-то из сотрудников или клиентов зоопарка сумел докричаться до спасателей и донести эту важную информацию. Слава богу, что эту информацию сразу же восприняли серьезно. Бравые ребята в форме бросились в указанную точку и вывели из заточения 56 животных. Обезьян, сов, енотов, лис – всех по очереди. Никто из них не успел наглотаться дыма и отделался лишь легким испугом.

- Спасибо, мои дорогие! Вы настоящие герои! – благодарила их какая-то женщина. Выяснить была ли это хозяйка зоопарка или просто проходившая мимо любительница животных не удалось. Отвлекаться на вопросы и расспросы ей было некогда. Известно, что всех зверей пока отправили на передержку.

На место прибыло очень много пожарных Фото: Рустам МАКСЮТОВ

СТЯНУЛИСЬ ЗЕВАКИ

Потихоньку полиции удалось оттеснить толпу на значительное расстояние, а ближайшие дороги к ТЦ перекрыли сотрудники ГИБДД. Зеваки могли лишь дойти до места пешком. Но прогулочка в холодную сентябрьскую ночь никого не пугали. Некоторые даже брали с собой бутылочки пива и еду из ближайших круглосуточных магазинов.

Смотреть по-прежнему было на что. Даже к двум часам ночи виднелись яркие языки пламени. Пожарные всеми возможными силами пытались обуздать огонь, выходило с переменным успехом.

- Там прямо под крышей мебельный салон. Он наверняка еще долго гореть. Жалко, конечно, мебель. Красивая была. Вчера только диван присматривала, - говорит одна из прохожих.

А как же жалко собственников этого салона. С огнем-то пожарные скоро справятся, а вот полный причиненный ущерб посчитают, видимо, еще нескоро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Билеты нам уже не продали»: девушка рассказала, что происходило внутри ТЦ «Меркурий» во время пожара

Уфимка собиралась сходить в кино (подробнее)

«Раздаются взрывы»: в Уфе крупный пожар произошел в ТЦ «Меркурий»

В Уфе начался пожар в здании Колхозного рынка (подробнее)

В Уфе из горящего ТЦ «Меркурий» мародеры начали выносить товар

По словам очевидцев люди забегают в полыхающее здание, чтобы прихватить одежду и бытовую технику (подробнее)