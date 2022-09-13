Госкомитет по ЧС объяснил, почему вертолет начал тушить ТЦ «Меркурий» в Уфе только утром

фото: ГКЧС РБ

Спасательный вертолет «Ястреб» приступил к тушению пожара в торговом центре «Меркурий» в Уфе только утром из-за того, что в темное время суток использовать его для такой работы запрещено из соображений безопасности. Об этом «Башинформу» 13 сентября сообщил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Это был первый вылет «Ястреба» на техногенный пожар. До этого он был задействован только на природные пожары, – объяснил руководитель экстренного ведомства. – Вы помните, что ночью ещё был и туман. Поэтому применение вертолета было невозможно даже для мониторинга пожарной обстановки.

Всего для тушения пожара в торговом центре «Ястреб» осуществил четыре сброса воды общим весом более 10 тонн.

Напомним, пожар в первом корпусе ТЦ «Меркурий» вспыхнул около девяти часов вечера 9 сентября. Предположительно, сначала возгорание возникло на третьем этаже, а затем перенеслось на крышу и соседнее здание комплекса. Вертолет привлекли к тушению утром 10 сентября – сообщение о его использовании поступило от МЧС в 12:21. Спасатели полностью ликвидировали пожар спустя 36 часов, к утру 11 сентября. Погибших и пострадавших в инциденте не зарегистрировано. Ранее в сети появилось видео изнутри сгоревшего комплекса.