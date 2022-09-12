В ночном пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе обошлось без пострадавших

Пожар в торговом центре тушили всю ночь Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Во время пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе, вспыхнувшего в минувшую пятницу вечером, 9 сентября, никто не пострадал. Напомним, вечером того дня в здании торгового центра внезапно вспыхнул пожар. Находившиеся там продавцы, посетители и охранники успели эвакуироваться. Но позднее на место ЧП прибыли хозяева бутиков и попытались прорваться в ТЦ. Их останавливали полицейские.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии, при пожаре обошлось без погибших и пострадавших. Эту информацию подтвердили и в региональном Минздраве. По их данным, после пожара никто за медицинской помощью не обращался.

Известно так же, что прокуратура Башкирии начала проверку по факту пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе.